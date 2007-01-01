Нацотбор на "Евровидение-2019": названы имена членов жюри

Организаторы Нацотбора на "Евровидение-2019" в Украине огласили состав звездного жюри.

В состав жюри Нацотбора на “Евровидение-2019“ в Украине вошли победительница “Евровидения-2016“ Джамала, легендарный украинский артист Андрей Данилко (его сценический образ Верка Сердючка - участница “Евровидения-2007“) и композитор, саунд-продюсер, основатель группы The Maneken Евгений Филатов.

Члены жюри Нацотбора на "Евровидение-2019" пресс-служба канала СТБ

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Таким образом, состав жюри остался таким же, как и в прошлом году. Руководитель Национального отбора на Евровидение (телеканал СТБ) Наталья Франчук говорит по этому поводу следующее:

Мы довольны таким составом жюри и пока не видим необходимости его менять. Каждый из наших судей профессионал, каждый сильный в своем направлении. Они отлично дополняют друг друга. Их оценки и разница взглядов на лучшую песню создают поле для жарких дискуссий. Кто знает, возможно в этом году нас ждет что-то новое, и наши члены жюри обнаружат единодушие в выборе победителя.

Отметим, что 9 и 16 февраля пройдет первый и второй полуфиналы, 23 февраля состоится финал, на котором путем голосования жюри и голосованием зрителей определят представителя от Украины на международный песенный конкурс “Евровидение-2019“.

Музыкальным продюсером остается Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула. Производством нацотбора занимается Творческое объединение Натальи Франчук (телеканал СТБ).

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