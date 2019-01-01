Ольга Сумская призналась, что никогда не читает SMS мужа

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала о своих отношениях с мужем Виталием Борисюком: смотрите видео.

Утреннее шоу “Сніданок з 1+1“ выпустило серию интервью с актерами фильма “Я, ти, він, вона“ и их вторыми половинками. Героями второго ролика “Сніданок про любов“ стали супруги Ольга Сумская и Виталий Борисюк, которые рассказали про первую встречу, жизнь театральной пары, доверие и кризис в отношениях.

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В интервью Виталий Борисюк признался, что впервые будущую жену увидел на сцене театрального училища. Он сразу обратил внимание на Ольгу Сумскую, но побоялся знакомиться с дочкой народных артистов. Спустя годы актер все же признался в любви и сделал это прямо во время спектакля:

Открывается занавес, и я ей говорю: “Оля, я тебя люблю“.

Сумская добавила:

Очень тихо сказал, так что никто не слышал. А надо было взять микрофон и спеть. Мне было 23, Виталику – 26. Я кормила ребенка, была женой народного артиста, и тут такая страсть.

Сегодня Ольга и Виталий вместе уже 27 лет, но пара признается, что вместе им никогда не скучно, хотя есть привычки, которые раздражают. Так, Ольга Сумская намекнула на невнимательность и забывчивость мужа, но Виталию Борисюку тоже было чем ответить:

Я у нас дома работаю пожарником. Спросите, сколько раз Оля забывала кастрюлю на плите, и сколько раз я спасал нашу квартиру от пожара.

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Несмотря на это, Виталий Борисюк признает, что у него идеальная жена, потому что она никогда не читала его SMS, хотя кризисы в семье случались. Сумская говорит:

Без кризисов не бывает. Что такое кризис? Это испытание чувств на прочность. У нас тоже были какие-то проблемы и распутья. Все было на грани разрыва.

Борисюк добавил:

Если есть желание сохранить брак с обеих сторон, вы его обязательно сбережёте.

Полную версию интервью смотрите здесь:

“Сніданок про любов“ выходит каждый четверг после 6:30 на канале “1+1“.

"Сніданок про любов" пресс-служба канала 1+1

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