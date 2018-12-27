Шахтер и гробовщик: кем работали участники "Топ-модели по-украински"?

Узнайте о неожиданных профессиях участников реалити Нового канала "Топ-модель по-украински".

Думаете, моделями рождаются, а не становятся? Вообще нет! Вот уже пять сезонов проекты “Супермодель по-украински“ и “Топ-модель по-украински“ (Новый канал) делают моделей из строителей, официанток и продавцов.

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Женский журнал Ivona узнал у участников второго сезона “Топ-модели по-украински“, кем они работали до того, как прийти на кастинг проекта.

Денис Ковалев: продавец, официант, хостесс

Денис Ковалев пресс-служба Нового канала

Этому парню всего 19 лет, а работать он начал с восьми. И за последние 11 лет успел перепробовать массу разных занятий:

Я очень много работал до проекта. В восемь лет я уже пробовал себя на позиции хостесс в отеле в Крыму. Помогал убирать в номерах, мыл посуду.

Каждая работа – это урок для меня. Я люблю развиваться в новых направлениях. На кастинг, например, уехал из магазина обуви, сумок и аксессуаров, где трудился продавцом-консультантом. Еще работал официантом и оператором в колл-центре. Там, кстати, моя карьера быстро пошла в гору. Я начал обычным оператором, отвечал на звонки и консультировал людей. А потом стал тренером по обучению новых сотрудников.

Одним из самых ярких мест, где я работал, было фаст-фуд кафе. Тогда мне было 14 лет. И на кухне я продержался целый год. Честно говоря, еду там не воровал никогда. Хотя постоянно ее ел. Помню момент, когда к нам пришла пьяная женщина с ребенком. Посетительница ужасно издевалась над малышом. И я этого стерпеть не смог. Она заказала 0,5 пива, и я ей туда на память насыпал разрыхлителя. Женщину унесло.

После проекта мы с друзьями пытались открыть свой бар в Харькове. Но я из этого бизнеса быстро ушел. Сейчас развиваюсь, как блогер, ведущий праздников и планирую свое шоу на YouTube.

Егор Степаненко: шахтер, строитель

Егор Степаненко пресс-служба Нового канала

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Самый брутальный участник второго сезона “Топ-модели по-украински“ никогда не стеснялся тяжелой работы. Егор рос без отца и изо всех сил старался помочь маме. Поэтому в его списке – много разных специальностей:

Я работал автослесарем, монтажником рекламы. Одно время даже сам делал вывески – мастерил всякие объемные буквы.

Пару месяцев я продержался на стройке. Туда меня устроил дед. Он был главным инженером города Шахтерск, где я жил. Вместе с дедом я строил дома. Месил бетон, носил щебень. Дед давал мне за работу какие-то деньги.

Но самой серьезной и настоящей своей работой я считаю шахту. Туда я попал на производственную практику после учебы в техникуме и остался еще на полгода.

Работа в шахте – самое тяжелое, что я делал в жизни. Каждое утро я вставал в 5 утра и ехал на рабочем автобусе в соседний город, на шахту. Там переодевался в грязную робу, прятал за пазуху тормозок с обедом. И вместе с еще 150-ю мужиками опускался под землю. Даже этот спуск пробирал ужасом до костей. Мы плотно загружались в лифт (чем больше человек влезет, тем лучше) и летели вниз на глубину в 700-800 метров. Там пересаживались в металлический паровоз, который жутко гремел. А потом – в вагон, который ездил не по полу, а по потолку – на монорельсе. Так я попадал к себе на рабочее место – в подземный гараж.

Сначала я был обслуживающим электровозов. Это такие вагончики, как в метро, только без крыш. Именно в них мы пересаживались, опустившись в шахту на лифте. А потом меня перевели на обслуживание дизелевоза – той штуки, которая ездит по потолку. Я менял масло, заправлял, чистил фильтры.

Из-под земли мы вылезали черными. Пыль была везде – во рту, в носу. Чтобы снова превратиться в человека, нужно было час стоять под душем. Но плюс шахты, что там платили хорошо. Я получал 7500 гривен в месяц. И это в 2012 году.

Максим Осадчук: бариста, официант, заводчанин

Максим Осадчук пресс-служба Нового канала

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Еще на телекастинге этот парень открыто заявил о своей нетрадиционной ориентации. Казалось бы, нежный мальчик должен работать на непыльных работах. Но нет:

Пару лет назад я переехал из Крыма во Львов, к своему парню. Во Львове я был бариста и официантом. Однажды даже устроился в финансовую компанию, которая «раскручивала» людей на деньги, а потом кидала их. Этим я и занимался.

Но потом парень, с которым я встречался, сбежал вместе со всеми нашими деньгами. Я остался без средств к существованию. Нужно было как-то выживать. И решил уехать работать в Словакию, на завод по изготовлению пластмассы.

Чтобы как-то оплатить рабочую визу и дорогу в Словакии, я сдавал кровь и плазму. В Словакии я работал несколько месяцев. То, что там происходило – это полный треш. Каждый день из носа шла кровь из-за вредной работы. В час платили по 3 евро, и я был уверен, что это много. Смена длилась 12 часов, с 6 утра до 6 вечера или наоборот. Бывали моменты, когда нужно было выходить на сутки, а потом сутки отдыхать. В неделю был один выходной в понедельник. Но я от него отказывался, чтобы заработать денег.

С жильем тоже была жесть. Я приехал на завод еще с двумя пацанами. Их заселили в общагу недалеко от работы, напротив завода. А меня должны были отправить в новое общежитие, в 20 минутах от работы. Но в ночь, когда мы приехали, там не было мест. В итоге я ночевал на диванчике в коридоре. Когда меня все-таки заселили, оказалось, что в комнате почти ничего нет, даже холодильника. Больше трех недель я жил один. Приходил после работы и сидел молча на кровати.

Дима Сукач: актер массовки, официант, гробовщик

Дима Сукач пресс-служба Нового канала

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Еще один парень, по которому в жизни не скажешь о приспособленности к тяжелому физическому труду. Дима родом из города Саки (Крым). Когда из семьи ушел отец, он, как и Егор Степаненко, старался помочь маме:

До проекта я работал официантом, актером массовки. Даже в клипе Дениса Майданова снялся (смеется).

А в самое последнее время я подрабатывал на кладбище. Устроился в фирму, которая изготавливает и устанавливает памятники. И вот после пар я занимался монтажом. И демонтажем, к сожалению, тоже.

Заказы были разные. Например, как-то раз нам нужно было обновить старый памятника на еще более старом кладбище. Мы приехали, снесли старое надгробие кувалдами. Жутко было просто невероятно. Вроде и понимаешь, что это работа, но мысль о том, что ты топчешься по чьей-то могиле и тревожишь чей-то покой – не оставляло. Но мне нужны были деньги, поэтому работал.

Яна Кутишевская: неудавшийся кассир

Яна Кутишевская пресс-служба Нового канала

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Финалистка “Топ-модели по-украински“ тоже знает цену деньгам. Правда, свою единственную официальную зарплату до проекта она так и не смогла получить:

Работать я начала рано. Еще в 14 лет мы вместе с друзьями летом ездили в сады на заработки. Собирали там вишни, персики. Носили тяжеленные ящики и ведра с фруктами. Получали копейки. Но все равно гордились.

На кастинг первого сезона “Топ-модели по-украински“ я приехала, отпросившись с работы в супермаркете. Туда я устроилась работать кассиром. Вернулась в Одессу (кастинг первого сезона проекта Яна провалила, - ред.), пришла за зарплатой, а меня оштрафовали на всю сумму! Мол, я проворачивала там махинации. Хотя махинациями я бы это не назвала. Просто в этом супермаркете были накопительные карточки. И если у кого-то из покупателей ее не было, я давала свою. Как-то за нами, кассирами, следили и увидели, что я делаю. Было обидно. Я накопила всего 300 гривен бонусов, а меня штрафанули на 5000 гривен.

Смотрите финал реалити “Топ-модель по-украински“ в пятницу, 28 декабря, в 19:00 на Новом канале.

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