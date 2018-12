Spice Girls перепишут тексты своих песен: названа неожиданная причина

Популярная поп-группа 90-х Spice Girls воссоединилась ради тура по Великобритании: с какими хитами выступят участницы коллектива.

Поп-группа Spice Girls, которая была на пике популярности в 90-х, готовится к туру по Великобритании. Готовятся участницы коллектива серьезно - они даже переписали свои легендарные хиты.

Как передает издание The Sun, из-за громких скандалов вокруг сексуальных домогательств в Голливуде и зарождения движения MeToo участницы Spice Girls переписали тексты своих песен, чтобы они не выглядели как расистские или сексистские.

К примеру, женщины решили, что текст песни Spice Up Your Life, где есть строки о желтом человеке Yellow man in Timbuktu / Colour for both me and you (“Желтый человек в Тимбукту / Этот цвет подходит тебе и мне“) в современном мире могут вызвать неоднозначную реакцию.

Также обновится текст песни Last Time Lover.

К слову, Spice Girls не впервые меняют слова в своих песнях. В 1996 году изменения коснулись сингла 2 Become 1. В альбомной версии звучала фраза Boys and girls feel good together (“Мальчикам и девочкам хорошо вместе“), но ее поменяли на строчку Love will bring us back together (“Любовь нас объединит“). На такой шаг пошли из-за возмущений ЛГБТ-сообщества.

