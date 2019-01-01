Победитель шоу "МастерШеф-8": что о нем известно

26 декабря стало известно, кто победил в кулинарном шоу "МастерШеф-8": биография Ивана Милановича.

В среду, 26 декабря, было названо имя победителя восьмого сезона кулинарного шоу “МастерШеф“. Им стал Иван Миланович.

Ivona предлагает узнать, что известно о кулинаре.

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Ивану Милановичу 25 лет. Он родился в Беларуси, но последние 5 лет жил в Азии. Кулинар много лет является волонтером Красного креста - помогал людям в Беларуси, Таиланде, Индонезии и Грузии.

В проект он пришел не только за победой, а чтобы учиться новому:

Как только надел свой китель, решил отпустить ситуацию. Всегда повторял в голове: как будет – так будет. Главное, что на протяжении всего проекта я делал все от себя зависящее. Нигде не искал легких путей и выкладывался на максимум. Это для меня было важнее, чем сама победа. Я пришел на “МастерШеф“ прежде всего учиться, работать над собой и кайфовать от происходящего. У меня это получилось.

Иван Миланович: что известно о победителе шоу МастерШеф 8 пресс-служба канала СТБ

Для меня “МастерШеф“ изначально был не только кулинарным проектом, а полноценной школой жизни. Я получил тот опыт, который вряд ли получил бы при других обстоятельствах. Мне очень нравились все изменения, которые происходили у меня в голове. И если бы у меня сейчас спросили, готов ли я отказаться от своей победы, чтобы прожить это все еще раз, я бы без колебаний ответил: “Конечно!“

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На проекте Миланович был увлечен своей соперницей - Элиной Павленко, которая впоследствии обручилась с еще одним участником “МастерШефа“ Владиславом Мицкевичем. О ней кулинар говорит так:

У нас была некоторая увлеченность друг другом с Элиной Павленко. Но дальше флирта это не зашло. Я стараюсь не делать поспешных выводов по жизни и принимать решения очень взвешенно. Интрижка ради интрижки мне была не нужна. А девушку, с которой я могу связать свою жизнь, в Элине я не увидел. Но сейчас она счастлива с Владом Мицкевичем, и я за них искренне рад.

Иван Миланович: что известно о победителе шоу МастерШеф 8 пресс-служба канала СТБ

После победы в “МастерШефе“ Иван Миланович решил строить кулинарную карьеру в Украине. О своем выигрыше мужчина говорит так:

Часть выигрыша я планирую отдать в Фонд Красного креста. Как только закончились съемки, я сразу поехал в их украинский офис, и предложил свои услуги. Кроме того, за счет выигрыша я хочу оплатить себе дополнительный курс по инновационным методам кулинарии Le Cordon Bleu. Мне интересно, куда движется кулинарный мир, и кулинарию я не оставлю!

Смотрите видео-интервью, которое Иван снимал для кастинга в “МастерШефе“:

Смотрите первое интервью с Иваном Милановичем после победы на “МастерШеф-8“:

Напомним, ранее мы сообщали, когда назовут имена победителей шоу “Зважені та щасливі“.