Майли Сайрус показала первые фото со своей свадьбы

Американская певица Майли Сайрус подтвердила новость о своей свадьбе: фото.

В воскресенье, 23 декабря, американская певица и актриса Майли Сайрус вышла замуж за своего возлюбленного - Лиама Хемсворта.

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Изначально об этом стало известно из сообщений прессы, однако позже артистка сама подтвердила новость о свадьбе, опубликовав в своем Instagram-аккаунте первые фотографии с церемонии.

Отметим, что свадьба прошла в узком кругу самых близких друзей пары.

Майли и Лиам закрутили роман в 2009 году. Через четыре года они расстались, однако в 2016-м - сошлись. И для Майли, и для Лиама этот брак стал первым.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода заговорила о своей свадьбе.