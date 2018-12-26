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Майли Сайрус показала первые фото со своей свадьбы

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Американская певица Майли Сайрус подтвердила новость о своей свадьбе: фото.
Майли Сайрус показала первые фото со своей свадьбы
Майли Сайрус показала первые фото со своей свадьбы
Getty Images

В воскресенье, 23 декабря, американская певица и актриса Майли Сайрус вышла замуж за своего возлюбленного - Лиама Хемсворта.

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Изначально об этом стало известно из сообщений прессы, однако позже артистка сама подтвердила новость о свадьбе, опубликовав в своем Instagram-аккаунте первые фотографии с церемонии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.23.18

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This is probably our one - millionth kiss ....

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 years later .....

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

Отметим, что свадьба прошла в узком кругу самых близких друзей пары.

Майли и Лиам закрутили роман в 2009 году. Через четыре года они расстались, однако в 2016-м - сошлись. И для Майли, и для Лиама этот брак стал первым.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода заговорила о своей свадьбе.

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Теги: Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, фото, свадьба
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