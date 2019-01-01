Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Шоу "Орел и Решка" закончило "перезагрузку"

Комментариев: 0
На канале "Интер" выйдет последний выпуск тревел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка": узнайте, когда.
Шоу "Орел и Решка" закончило "перезагрузку"
Шоу "Орел и Решка" закончило "перезагрузку"
пресс-служба канала Интер

В это воскресенье, 30 декабря, в 11:00 на “Интере“ выйдет финальный выпуск тревел-шоу “Орел и Решка. Перезагрузка“.

2 года, 3 сезона, 81 выпуск, тысячи километров, море впечатлений, неожиданных открытий и ярких приключений... Проект заканчивает “Перезагрузку“ самых интересных городов и стран мира. 

Читай также: Выпуск "Орла и Решки" о КНДР не покажут на ТВ

“Орел и Решка. Перезагрузка“, которая стартовала в эфире “Интера“ в марте 2017 года, с первых программ завоевала любовь телезрителей. Тогда еще малоизвестные в телевизионном мире Настя Ивлеева и Антон Птушкин, которого потом сменил Евсей Ковалев, отправились в путешествие по городам, где уже однажды побывали другие ведущие легендарного шоу.

Антон Птушкин
Антон Птушкин
пресс-служба канала Интер

Идея проекта заключалась в том, чтобы показать, что изменилось в городах за несколько лет, какие новые достопримечательности и развлечения там появились. Главной целью “Перезагрузки“ было доказать, что двух одинаковых путешествий не существует.

Путешествия команды “Орел и Решка. Перезагрузка“ заканчиваются на Сейшелах. Настя Ивлеева и Евсей Ковалев проведут последний уикенд и встретят Новый год в настоящем раю – в месте, где самый чистый песок и самая голубая вода. А что же дальше? Увидят ли зрители полюбившихся ведущих снова? Настя Ивлеева говорит:

Мне кажется, что “Орел и Решка“ никогда и ни для кого из ведущих не заканчивается. Что уж говорить о возвращении многих на разовые путешествия или в специальные сезоны. Как, например, Коля Серга триумфально вернулся в “Морской сезон“. Так что, кто знает...

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева
пресс-служба канала Интер

Читай также: Ведущая "Орла и Решки" развелась с мужем

А вот Евсей Ковалев признался, что его в тревел-шоу “Орел и Решка“ больше не будет. Парень рассказал, что работает над новым проектом, который сейчас забирает все его мысли и время, и собирается все-таки закончить свой собственный YouTube-проект о путешествиях по миру без денег.

Какой сюрприз ждет телезрителей и поклонников популярного тревел-шоу? Зрители узнают уже совсем скоро.

Напомним, ранее мы сообщали, когда назовут имена победителей шоу "Зважені та щасливі".

Поделись:
Теги: Орел и Решка, Интер, Настя Ивлеева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь