В Украине выступит самый известный британский комик

Украинский телеведущий Андрей Шабанов привезет в Киев популярного британского стендап-комика.

В апреле 2019 года телеведущий Андрей Шабанов уже традиционно проведет в Киеве неделю стендап-комедии - 3 Kyiv International Standup Comedy Week. Открывать мероприятие будет самый популярный британский стендап-комик Дилан Моран.

В 2019 году Дилан Моран отправится в свой новый европейский тур с абсолютно новой программой Dr COSMOS.

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Шоу на английском языке увидят в 42 городах Великобритании, а также на сценах 32 городов по всему миру, среди которых будет и Киев. Концерт состоится в Октябрьском Дворце 17 апреля.

Андрей Шабанов пресс-служба

Андрей Шабанов говорит:

Дилан Моран - это наш талисман. Он выступал на нашей 1 Kyiv International Standup Comedy Week, тогда билеты на его концерт были проданы за 3 дня и многие просто не смогли попасть на его выступление. Я пообещал, что привезу Дилана еще раз. Теперь, спустя три года, я выполняю свое обещание. Приходите на концерт и давайте от души посмеемся над повседневностью!

Дилан Моран — актер, комик, сценарист, писатель и режиссёр. Наиболее известен по ситкому Black Books, соавтором и актером которого он является.

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