Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Украине выступит самый известный британский комик

Комментариев: 0
Украинский телеведущий Андрей Шабанов привезет в Киев популярного британского стендап-комика.
Дилан Моран выступит в Киеве
Дилан Моран выступит в Киеве
пресс-служба

В апреле 2019 года телеведущий Андрей Шабанов уже традиционно проведет в Киеве неделю стендап-комедии  - 3 Kyiv International Standup Comedy Week. Открывать мероприятие будет самый популярный британский стендап-комик Дилан Моран.

В 2019 году Дилан Моран отправится в свой новый европейский тур с абсолютно новой программой Dr COSMOS.

Читай также: “Кино какое-то“: Андрей Шабанов поразил историей из детства

Шоу на английском языке увидят в 42 городах Великобритании, а также на сценах 32 городов по всему миру, среди которых будет и Киев. Концерт состоится в Октябрьском Дворце 17 апреля.

 

Андрей Шабанов
Андрей Шабанов
пресс-служба

 

Андрей Шабанов говорит:

Дилан Моран - это наш талисман. Он выступал на нашей 1 Kyiv International Standup Comedy Week, тогда билеты на его концерт были проданы за 3 дня и многие просто не смогли попасть на его выступление. Я пообещал, что привезу Дилана еще раз. Теперь, спустя три года, я выполняю свое обещание. Приходите на концерт и давайте от души посмеемся над повседневностью!

Дилан Моран — актер, комик, сценарист, писатель и режиссёр. Наиболее известен по ситкому Black Books, соавтором и актером которого он является.

Напомним, украинский певец Олег Винник рассказал, как колядовал в детстве.

Поделись:
Теги: Дилан Моран, стендап, Андрей Шабанов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь