Украинский певец Олег Винник поделился воспоминаниями из детства о Рождестве.

"Надо мной посмеивались": Олег Винник рассказал, как колядовал пресс-служба канала Украина

Украинский певец Олег Винник вспомнил, как в детстве проводил рождественские праздники.

Такое признание артист сделал за кулисами праздничного шоу “Фантастична ніч на каналі “Україна“:

В детстве я очень любил колядовать, хотя в школе из-за этого надо мной посмеивались. Но я не обращал внимания, ходил по домам и колядовал – бывало часов до семи утра, а потом бежал в школу. Приходил с учёбы, считал свои “заработки“, лакомился конфетами. Это было настолько классно и романтично, особенно когда ходили с вертепом. В нем и коза была, и разные персонажи. Играли на баяне или на гармошке. Это незабываемые воспоминания из детства.

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Также артист признался, что всегда мечтал о снежном Рождестве:

Очень хотел, чтобы на Рождество шёл снег – и он шёл! Это было словно настоящее чудо – лунная снежная ночь, все вокруг сверкает и люди радуются.

Отметим, что большое праздничное шоу “Фантастична ніч на каналі “Україна“ покажут 31 декабря в 20:00.

Напомним, украинская певица Джамала трогательно перепела известную рождественскую песню. Послушать ее можно здесь.