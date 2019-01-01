"Выхожу замуж за другого": Анна Седокова сделала личное признание

Украинская певица Анна Седокова подвела итоги 2018 года: читайте признание о личной жизни.

Бывшая участница поп-группы “ВИА Гра“ Анна Седокова призналась, как испортила отношения со своим возлюбленным в 2018 году.

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Об этом шла речь в блоге артистки на сайте “Вокруг ТВ“, где она подвела итоги уходящего года:

В этом году я сказала парню, которого любила, что выхожу замуж за другого. Мне показалось, что это защита. И как в песне: “Да, ты мне нужен. Я пью саке от тоски“. И вот я ему такая: “Ты мне не нужен. Я улетаю в Лондон. Пока“.

По словам певицы, сейчас она не понимает, почему так поступила с любимым:

И сейчас я не понимаю одного - зачем. Зачем я не сказала, что люблю? Почему я, так боясь утонуть в нем, спаслась в руках другого. Все закончилось не очень.

Также Анна Седокова призналась, какой вывод сделала из этой ситуации:

Если любишь, люби и не бойся, люби - не молчи. Если хочется кричать - кричи. Ну а если не любишь - уходи...

Отметим, что Анна Седокова дважды была замужем и является матерью троих детей. Недавно она призналась, хочет ли еще раз выйти замуж.

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