"Зважені та щасливі": когда назовут имена победителей шоу

Узнайте, когда состоится финал самого весомого шоу Украины "Зважені та щасливі".

Зважені та щасливі: когда назовут имя победителя шоу пресс-служба канала СТБ

В четверг, 27 декабря, состоится финал самого весомого шоу Украины “Зважені та щасливі“, на котором назвут имена победителей проекта.

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В эфире зрители увидят, как изменились все участники сезона: кто похудел, кто держит вес и как поменялась их жизнь с новым телом. Кроме того, вы узнаете, кто получит заветные 400 тысяч гривен. Посмотреть финал восьмого сезона проекта “Зважені та щасливі“ можно будет в 20:00 на канале СТБ, а также на нашем сайте Ivona.

Пока что предлагаем узнать, кому уже удалось попасть в финал, а кто еще поборется за место в нем.

Первыми финалистами стали участники команды красных. К прошлой неделе Богдану удалось похудеть на 2 кг, его вес составляет 98 кг. А отец Олег избавился от 4 кг, его вес – 96 кг.

Команда красных пресс-служба канала СТБ

До 25 декабря зрители голосовали за две команды, одна из которых попадет в финал:

Команда розовых. В прошлом эфире Иван показал -1 кг, теперь его вес составляет 72 кг. У Оли вес не изменился – 95 кг. На это недели она не скинула ничего.

Команда розовых пресс-служба канала СТБ

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Команда желтых. Людмила скинула 3 кг, ее вес на 17 неделе составляет 81 кг. Наташа избавилась от 2 кг, и вес сейчас – 85 кг.

Команда желтых пресс-служба канала СТБ

Кто же победит в восьмом сезоне шоу “Зважені та щасливі“, зрители узнают в четверг, 27 декабря.

Напомним, ранее мы сообщали, когда состоится суперфинал кулинарного шоу “МастерШеф-8“.