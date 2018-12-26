Джамала трогательно перепела известную рождественскую песню: видео
Украинская певица Джамала порадовала поклонников в канун Нового года.
Певица крымскотатарского происхождения Джамала в канун Нового года сделала подарок всем поклонникам.
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Так, артистка перепела популярную рождественскую песню Мэрайи Кэри “All I Want For Christmas Is You“. Таким образом Джамала поздравила фанатов с праздниками:
Я вітаю всіх з Новим роком та Різдвом! Дякую, що були поруч цей рік.
Полное видео исполнения Джамалой песни “All I Want For Christmas Is You“ смотрите здесь:
А вот как звучит оригинал в исполнении Мэрайи Кэри:
Напомним, ранее украинский певец MELOVIN презентовал новогоднюю песню “Чудова мить“. Послушать ее можно здесь.
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