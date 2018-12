Джамала трогательно перепела известную рождественскую песню: видео

Украинская певица Джамала порадовала поклонников в канун Нового года.

Певица крымскотатарского происхождения Джамала в канун Нового года сделала подарок всем поклонникам.

Так, артистка перепела популярную рождественскую песню Мэрайи Кэри “All I Want For Christmas Is You“. Таким образом Джамала поздравила фанатов с праздниками:

Я вітаю всіх з Новим роком та Різдвом! Дякую, що були поруч цей рік.

Полное видео исполнения Джамалой песни “All I Want For Christmas Is You“ смотрите здесь:

А вот как звучит оригинал в исполнении Мэрайи Кэри:

Напомним, ранее украинский певец MELOVIN презентовал новогоднюю песню “Чудова мить“. Послушать ее можно здесь.