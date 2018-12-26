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Джамала трогательно перепела известную рождественскую песню: видео

Комментариев: 1
Украинская певица Джамала порадовала поклонников в канун Нового года.
Джамала трогательно перепела известную рождественскую песню: видео
Джамала трогательно перепела известную рождественскую песню: видео
instagram.com/jamalajaaa/

Певица крымскотатарского происхождения Джамала в канун Нового года сделала подарок всем поклонникам.

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Так, артистка перепела популярную рождественскую песню Мэрайи Кэри “All I Want For Christmas Is You“. Таким образом Джамала поздравила фанатов с праздниками:

Я вітаю всіх з Новим роком та Різдвом! Дякую, що були поруч цей рік.

Полное видео исполнения Джамалой песни “All I Want For Christmas Is You“ смотрите здесь:

А вот как звучит оригинал в исполнении Мэрайи Кэри:

Напомним, ранее украинский певец MELOVIN презентовал новогоднюю песню “Чудова мить“. Послушать ее можно здесь.

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Теги: Джамала, Мэрайя Кэри, Рождество, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  26.12.2018, 13:15
Оценка:  0
гость
Перефразирую Воннегута: что бы современные звёзды не перепевали, у них всё равно получается пошлятина.
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