"Я об этом серьезно думаю": Зеленский заинтриговал заявлением о президентстве

Украинский шоумен Владимир Зеленский дал откровенное интервью Дмитрию Гордону, в котором заговорил о своих политических амбициях.

Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский признался, что всерьез задумывается о том, чтобы баллотироваться в президенты.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону:

Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей.

Владимир Зеленский добавил, что для него очень важно мнение семьи по этому поводу:

Они очень боятся, потому что они глубоко понимают, что я за человек. Глубоко! Они понимают, насколько я остро, крайне, радикально справедлив ко всему. Понимаешь, я копаюсь в салате оливье... Я тот человек, который может найти, что там, как... И я такой человек, что буду до конца стоять. Они очень переживают из-за моего этого внутреннего ощущения. Я тебе объясню: в любой ситуации, в которую я попаду, я всегда буду думать: когда я выйду из этой ситуации, что будет со мной? И поэтому я как минимум хочу выйти из этой ситуации таким же, как вошел. Для меня это важно.

Также шоумен высказался о том, что для него самое главное в отношении с людьми:

Понятно, что у меня есть деньги, есть недвижимость, есть бизнес... Но главное – кто ты. Я внутренне себя не хочу потерять. Я хочу, чтобы меня уважали люди. Потому что это приятно. Это просто приятно на физическом уровне. Я никогда не пойду ни на какие условия, чтобы потерять свои честь и достоинство. Никогда.

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Отметим, что по данным социологов, пока что у Зеленского один из самых высоких рейтингов среди кандидатов в президенты Украины. При этом он до сих пор официально не заявлял о намерении баллотироваться.

Смотрите полное видео интервью Дмитрия Гордона с Владимиром Зеленским здесь:

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