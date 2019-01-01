MELOVIN презентовал новогоднюю песню на украинском языке

В канун Нового года MELOVIN, представитель Украины на “Евровидении“ в 2018 году, выпустил праздничную украиноязычную песню “Чудова мить“.

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Презентация песни состоялась 13 декабря на сольном концерте артиста, а в сети MELOVIN опубликовал ее 24 декабря, в канун католического Рождества.

Артист признается:

Это моя первая новогодняя песня. Она – о моей семье. Она о том, как красиво у нас проходит Новый год – “із татовим вином“ и “маминим теплом“. Мы так часто поем обо всем на свете, и так мало – о семье, самом главном, что у нас есть. О людях, которые даже посреди зимы могут согреть летним теплом. Песню я написал спонтанно, она была сюрпризом даже для моей команды, а это бывает редко. Мне очень хочется, чтобы, слушая этот трек, каждый человек переносился в родной дом, где бы он ни был, и чувствовал запах праздника!