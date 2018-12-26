Певица Камалия тяжело заболела

Украинская певица Камалия пожаловалась на состояние здоровья: что произошло с артисткой.

Украинская исполнительница Камалия пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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После съемок клипа артистка заболела - у нее пневмония. Об этом Камалия сообщила на своей странице в социальной сети Facebook:

И всё таки я не “робот“, так иногда в шутку называют меня друзья. Клип сняли, думаю будет очень красивый и праздничный! Но в итоге, двухстороннее воспаление лёгких( Искусство и красота требует жертв!(

Также артистка опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена под капельницей:

Отметим, что Камалия отказалась от госпитализации и сейчас находится дома под присмотром врачей:

Я все-таки отказалась от госпитализации, но я под присмотром. Уже приезжала бригада сегодня из больницы. Прокапали меня, ингаляцию сделали, а вот самые лучшие доктора сейчас взяли на себя основную работу.

Напомним, ранее украинский продюсер Потап объяснил, почему не начинает сольную карьеру.