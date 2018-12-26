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Певица Камалия тяжело заболела

Комментариев: 2
Украинская певица Камалия пожаловалась на состояние здоровья: что произошло с артисткой.
Камалия тяжело заболела
Камалия тяжело заболела
instagram.com/kamaliyaofficial/

Украинская исполнительница Камалия пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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После съемок клипа артистка заболела - у нее пневмония. Об этом Камалия сообщила на своей странице в социальной сети Facebook:

И всё таки я не “робот“, так иногда в шутку называют меня друзья. Клип сняли, думаю будет очень красивый и праздничный! Но в итоге, двухстороннее воспаление лёгких( Искусство и красота требует жертв!(

Также артистка опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена под капельницей:

Отметим, что Камалия отказалась от госпитализации и сейчас находится дома под присмотром врачей:

Я все-таки отказалась от госпитализации, но я под присмотром. Уже приезжала бригада сегодня из больницы. Прокапали меня, ингаляцию сделали, а вот самые лучшие доктора сейчас взяли на себя основную работу.

Напомним, ранее украинский продюсер Потап объяснил, почему не начинает сольную карьеру.

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Теги: Камалия, болезнь, фото
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Комментариев (2)
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Антибес    26.12.2018, 11:54
Оценка:  0
Антибес
Анальный секс со зверями ещё никого не довели до добра.Об этом многое могут рассказать потрохоботы Виолетта Галутина и пuдорок с ником Ruspіdor,который предпочитает чтобы его ебли именно русские уличные кобеляки.))))))))))))
pусский  (аноним)  26.12.2018, 11:51
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы! Пернувши я, у меня пердония!
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