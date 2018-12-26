"МастерШеф-8": кто станет победителем проекта?

В среду, 26 декабря, состоится суперфинал кулинарного шоу "МастерШеф-8": все подробности выпуска.

В среду, 26 декабря, состоится суперфинал кулинарного шоу “МастерШеф-8“, во время которого назовут имя победителя проекта.

Посмотреть выпуск можно будет на канале СТБ и на нашем сайте Ivona.

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За победу в восьмом сезоне шоу “МастерШеф“ поборются Иван Миланович и Анжела Липская. В первой части суперфинала они готовили вегетарианские и марокканские блюда. Как это было, смотрите здесь:

Победитель кулинарного проекта получит возможность учиться в одной из лучших кулинарных школ мира Le Cordon Bleu в Париже, денежный приз в сумме 500 тысяч гривен и кубок лучшего кулинара-аматора Украины 8 поколения.

В среду, 26 декабря, станет известно, кто же победил в проекте “МастерШеф-8“ - Анжела или Иван?

Смотрите суперфинал кулинарного шоу “МастерШеф-8“ в 20:00 на телеканале СТБ.

К слову, сразу после оглашения имени победителя зрители увидят "фильм о фильме" “МастерШеф“, где покажут все секреты закулисья проекта. Почему двадцатка травила Сержика Файного? Как зарождались чувства Элины Павленко и Влада Мицкевича? Что было между Ваней Милановичем и Дариной Цокало? Зрители узнают уже сегодня.

Напомним, ранее мы писали, что известно о суперфиналистах шоу “Х-Фактор 9“.