Alyosha поразила искренней премьерой: слушайте песню “Пречистая Діва”

В день католического Рождества украинская певица Alyosha презентовала лирик-видео на песню “Пречистая Діва”.

Известная колядка в проникновенном исполнении певицы Alyosha станет прекрасным подарком к грядущим праздникам для любителей её творчества, да и не только для них.

Артистка говорит:

В канун Нового года и Рождества Христова я хочу поблагодарить Творца и его проявления во многих людях, которые были рядом со мной, особенно — рядом духовно! В этом году было много радости, много боли и много изменений к лучшему! Благодарю Бога за всё, что есть в моей жизни сейчас! Знаете... Мы же не другие, мы такие, как все люди... Создаем свою жизнь сами... Так же вдохновляемся, тихо и громко плачем, невероятно любим, глобально разочаровываемся... Но мы все хотим жить счастливо! Замечать прекрасные моменты своей жизни, наслаждаться ими... Вся жизнь и является сплошным желанием наслаждения, которая у каждого своя.

Не бойтесь идти по пути честности, по дороге своей заветной мечты, пусть Вы потеряете что-то, но поверьте, правда является лучшим поступком и лучшим намерением в жизни. Потому что наши дети продолжают отвечать за нас, за наши неправды. Ничего не бойтесь! Просто поверьте! Вам ничто не угрожает, когда правда на ваших устах, в сердце.

Читай также: Alyosha рассказала о своей главной новогодней традиции

Также Alyosha добавила:

Вспоминайте чаще свое детство, счастье от маминого поцелуя и слез... Что для такого счастья вам нужно сейчас? Никому, никогда не надо доказывать свою правоту... Все относительно... Ну, вы знаете, как в космосе. Мы, кажется, там и существуем.

Человек — высокое звание. Но каждый из нас имеет шанс доказать, что достоин так называться. Далеко ходить не будем, думаю, человек является человеком, когда он человечен. Я бесконечно верю в нас, всех вместе, ибо отдельно мы — разбитое окно, осколки... Только вместе мы — душа. Сильная и невероятно красивая!

Всем сердцем люблю вас! Это искренне, откровенно! К каждому, моя слеза сейчас, как от отчаяния за каждую беду, так и от вопиющего желания счастливой и справедливой судьбы для Украины! Столько наших духовных осколков пожертвовали своей жизнью ради нашей родной частицы мира! Слава Украине и нашим Героям! С Господом нашим в сердце, желаю уюта и тепла в ваши дома, крепких семей и настоящей любви! Мой маленький подарочек для вас — песня “Пречиста Діва”!

Кстати, в лирик-видео Alyosha одета в оригинальную украинскую сорочку, которая не только прекрасно выглядит, но и имеет историческое значение — ей уже более 100 лет.

Напомним, ранее украинская ведущая Регина Тодоренко показала своего новорожденного сына в клипе мужа - российского певца Влада Топалова. Посмотреть видео можно здесь.