Группа "Фіолет" выпустила новогодний трек

Новую песню "Бережи себе" украинская группа "Фіолет" посвятила человеческому теплу, которое живет внутри каждого из нас.

Автором слов к песне “Бережи себе“ группы “Фіолет“ традиционно стал фронтмен группы Сергей Мартынюк, соавтором музыки Роман Андрухив, а саундпродюсером выступил Артур Даниелян.

Сергей говорит о новогодней песне так:

Хотелось поставить точку в 2018-м, сделать определенный эмоциональный итог этого сложного и одновременно радостного года. 2018-й был действительно знаковым: выход альбома Аurora, первый миллион просмотров клипа “Кохана“, успешный тур, и, конечно, выход моего дебютного романа “Капітан Смуток“. Я в очередной раз убедился в том, что несмотря на все сложности, я на своем месте. И песня “Бережи себе“ - именно о том, что никогда не стоит останавливаться на пути к своей цели. Тепло, которое живет внутри нас — это самое главное. Им мы можем согреть не только себя, но и окружающих.

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Сергей признался, что уже как минимум пять лет мечтал создать новогодне-рождественский альбом, но этому постоянно препятствовали другие творческие проекты. Однако песня “Бережи себе“, возможно, станет первым шагом к этой мечте.

В 2019 году группа “Фіолет“ отпразднует свое десятилетие. Музыканты уже имеют немало планов и замыслов на грядущий год, однако пытаются ничего не загадывать:

Планы у нас, конечно, есть: работа над материалом для нового альбома, новые клипы, подготовка к фестивальному лету, и тур к десятилетию “Фіолет“.

Мартынюк добавил:

Лично я еще мечтаю о путешествиях, на которые постоянно не хватает либо времени, либо же возможностей, и планирую начать второй роман.

Слушайте песню “Бережи себе“ группы “Фіолет“ здесь:

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