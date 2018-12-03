Как украинские знаменитости украшают елку (фото)

Совсем скоро Новый год 2019 и люди с восторгом покупают подарки близким и украшают елки. Не стали исключением и знаменитости.

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Многие знаменитости украшают елки самостоятельно. Весь шоу-бизнес делится с подписчиками подготовкой к Новому году 2019. Кто-то уже во всю анонсирует свое присутствие на самых громких мероприятиях, а кто-то будет встречать Новый год дома в семейном кругу.

Украинские звезды не только показывают, как украшают елки, но и дают рекомендации, в чем встречать Новый 2019 год, например.

Новый 2019 год не за горами… Год, который пройдет под знаком желтой земляной свиньи. И по легенде, именно тем, кто угодит этому животному в новогоднюю ночь, все 365 дней в году будет сопутствовать финансовая удача. Ключевые слова в названии символа - «жёлтая» и « земляная». Следовательно, именно природным цветовым оттенкам и нужно отдать предпочтение. В тренде: коричневый;

зелёный;

жёлтый , - пишет на своей странице Екатерина Кухар.

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