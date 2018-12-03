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Как украинские знаменитости украшают елку (фото)

Спецтема: Новый год 2019
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Совсем скоро Новый год 2019 и люди с восторгом покупают подарки близким и украшают елки. Не стали исключением и знаменитости.
Как знаменитости украшают елку
Как знаменитости украшают елку
instagram.com/zlata.ognevich/

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Многие знаменитости украшают елки самостоятельно. Весь шоу-бизнес делится с подписчиками подготовкой к Новому году 2019. Кто-то уже во всю анонсирует свое присутствие на самых громких мероприятиях, а кто-то будет встречать Новый год дома в семейном кругу.

Украинские звезды не только показывают, как украшают елки, но и дают рекомендации, в чем встречать Новый 2019 год, например.

Новый 2019 год не за горами… Год, который пройдет под знаком желтой земляной свиньи. И по легенде, именно тем, кто угодит этому животному в новогоднюю ночь, все 365 дней в году будет сопутствовать финансовая удача.

Ключевые слова в названии символа - «жёлтая» и « земляная». Следовательно, именно природным цветовым оттенкам и нужно отдать предпочтение. В тренде:

  • коричневый;
  • зелёный;
  • жёлтый, - пишет на своей странице Екатерина Кухар.

Мы подобрали самые яркие праздничные снимки звездных елок, которые смогут вдохновить и вас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый 2019й год🎅🏻 не за горами.......))) Год, который пройдёт под знаком жёлтой земляной свиньи......🎄 🐖 И по легенде, именно тем , кто угодит этому животному в новогоднюю ночь, все 365 дней в году будет сопутствовать финансовая удача! 💰 Так в чём же встречать Новый год?! 🧐 Ключевые слова в названии символа - «жёлтая» и « земляная». Следовательно, именно природным цветовым оттенкам и нужно отдать предпочтение. В тренде: ❄️коричневый; ❄️зелёный; ❄️жёлтый Ради такого случая, решила сорвать ДЖЕКПОТ и выбрать жёлто-зелёное платье @alotbrand .🤓 А вы уже решили, какого цвета будет ваш новогодний наряд❓❗️ #святонаближається #christmascoming #colors

Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Ранее мы говорили о том, что Злата Огневич рассказала о главном достижении 2018 года.

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Теги: знаменистости, елки
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