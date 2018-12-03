Как украинские знаменитости украшают елку (фото)
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Многие знаменитости украшают елки самостоятельно. Весь шоу-бизнес делится с подписчиками подготовкой к Новому году 2019. Кто-то уже во всю анонсирует свое присутствие на самых громких мероприятиях, а кто-то будет встречать Новый год дома в семейном кругу.
Украинские звезды не только показывают, как украшают елки, но и дают рекомендации, в чем встречать Новый 2019 год, например.
Новый 2019 год не за горами… Год, который пройдет под знаком желтой земляной свиньи. И по легенде, именно тем, кто угодит этому животному в новогоднюю ночь, все 365 дней в году будет сопутствовать финансовая удача.
Ключевые слова в названии символа - «жёлтая» и « земляная». Следовательно, именно природным цветовым оттенкам и нужно отдать предпочтение. В тренде:
- коричневый;
- зелёный;
- жёлтый, - пишет на своей странице Екатерина Кухар.
Мы подобрали самые яркие праздничные снимки звездных елок, которые смогут вдохновить и вас.
Новый 2019й год🎅🏻 не за горами.......))) Год, который пройдёт под знаком жёлтой земляной свиньи......🎄 🐖 И по легенде, именно тем , кто угодит этому животному в новогоднюю ночь, все 365 дней в году будет сопутствовать финансовая удача! 💰 Так в чём же встречать Новый год?! 🧐 Ключевые слова в названии символа - «жёлтая» и « земляная». Следовательно, именно природным цветовым оттенкам и нужно отдать предпочтение. В тренде: ❄️коричневый; ❄️зелёный; ❄️жёлтый Ради такого случая, решила сорвать ДЖЕКПОТ и выбрать жёлто-зелёное платье @alotbrand .🤓 А вы уже решили, какого цвета будет ваш новогодний наряд❓❗️ #святонаближається #christmascoming #colors
Ну что ж скрывать,первая карта открыта ! ❤️7 червей! Вже завтра я у Сніданку на 1+1 буду коротенько ,але яскраво презентувати новий сезон Голосу Країни, ви можете пропустити все ,і про здорові властивості полуниці і про погоду на заході ,але мене ви Не про Ґавте ! Wait for you in the morning show on 1+1 channel ,The Voice of Ukraine is on the Way! #lavoz#boice#thevoice#голос#голоскраїни
Перед днём святого Николая, к нам в гости заехал @ranok.inter Говорили о праздниках, ёлках, подарках... Скажу честно, главное в доме не ёлка и подарки, но любовь, что дарит нескончаемый праздник 💜 Пусть так будет в каждом доме и в каждом сердце 🙌🏽 Спасибо за снеговика и снежинки @bestwords_madewithlove 🎈
Первый раз лечу в Нью Йорк😊😊😊 Урааа😊 Девочки, подскажите, пожалуйста, кто может помочь, что же посмотреть в Нью Йорке за столь короткий промежуток времени? Ну, кроме @lomachenkovasiliy !😊😊😊 Я посплю в самолете и очень буду рада почитать ваши Советы по прилету. 😊🙏 #янасоломко #ньюйорк #бокс #чтопосмотреть
Ранее мы говорили о том, что Злата Огневич рассказала о главном достижении 2018 года.
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