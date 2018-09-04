ТОП-5 звездных мам 2018 года

Джамала, Лилия Ребрык, Светлана Лобода, Алена Шоптенко и Регина Тодоренко стали мамами в 2018 году.

В 2018 году Светлана Лобода стала мамой во второй раз instagram.com/lobodaofficial

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Звездными мамами в 2018 году стали многие украинские певицы и телеведущие. Например, в этом году впервые стала мамой Джамала. Известная 35-летняя исполнительница, которая выиграла Евровидение-2016, 27 марта 2018 года родила сына. Мальчика назвали Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым.

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрык стала мамой второй раз уже 30 апреля. В этот день Лилия родила дочь Полину. Вес малышки составил 4 кг и 100 гр, а рост - 55 см.

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Также второй раз ощутила счастье материнства певица Светлана Лобода. Исполнительница родила дочь Тильду 24 мая 2018 года. Имя отца Лобода держит в секрете. Известны только место рождения ребенка (Лос-Анджелес, клиника Седарс-Синай), а также рост и вес - 48 см и 3 кг соответственно.

Одна из самых известных танцовщиц Украины Алена Шоптенко родила первенца 9 июня 2018 года. Мальчику дали имя Алексей. Отец ребенка - Алексей Иванов.

Также в этом году впервые стала мамой украинская путешественница и телеведущая Регина Тодоренко. 5 декабря у Регины и Влада Топалова родился сын. Рост малыша составил 59 см, а вес - 3 кг и 690 гр.

Ранее сообщалось о том, что Регина Тодоренко провела экскурсию по родильному залу.