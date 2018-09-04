ТОП-5 звездных мам 2018 года
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Звездными мамами в 2018 году стали многие украинские певицы и телеведущие. Например, в этом году впервые стала мамой Джамала. Известная 35-летняя исполнительница, которая выиграла Евровидение-2016, 27 марта 2018 года родила сына. Мальчика назвали Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром огълы Сулеймановым.
Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрык стала мамой второй раз уже 30 апреля. В этот день Лилия родила дочь Полину. Вес малышки составил 4 кг и 100 гр, а рост - 55 см.
Обожнюю це фото за атмосферу, на ньому ми всі разом, вчотирьох❤️❤️❤️❤️. А взимку особливо хочется тепла та затишку, притулитися одне до одного та насолоджуватися часом ☺️. Можна подивитися якийсь фільм, або у нашому випадку скоріше мультик 🤪. Та ми з @andrii_dykyi тільки за 😂😂😂. Як круто, що у батьків є офіційні підстави подовжити дитинство! До речі, якщо у вас є улюблені стрічки для святкового настрою, діліться у коментарях, хочеться чогось особливого🎄🎅👇Знаю, ви абищо не порадите 😉 А бачите, що в нас на шиї? Це прикраси з гравіюванням від мого улюбленого срібного бренду @925_ua І спеціально до новорічних свят вони створили нові прикраси, гортайте 👉 та подивіться які вони гарні 😍 Чудовий варіант подарунку близьким до ялинки, ще й такий особливий ✨#дикасімейка #скороновийрік Фото @tatyana_kizeeva 💞
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Также второй раз ощутила счастье материнства певица Светлана Лобода. Исполнительница родила дочь Тильду 24 мая 2018 года. Имя отца Лобода держит в секрете. Известны только место рождения ребенка (Лос-Анджелес, клиника Седарс-Синай), а также рост и вес - 48 см и 3 кг соответственно.
Одна из самых известных танцовщиц Украины Алена Шоптенко родила первенца 9 июня 2018 года. Мальчику дали имя Алексей. Отец ребенка - Алексей Иванов.
АА ещё не умеет читать в привычном смысле этого слова. Его чтение пока ограничивается смятыми страницами и пробой их на зуб 😁 Но мы с @kzmr_mlvch с нетерпением ждём, когда сын научится читать. И пока книжки для взрослых ему разве что в прямом смысле по зубам, мы с удовольствием рассматриваем иллюстрации в книжках для детей и стараемся их не съесть 😂 Нам очень нравится серия с деталями, которые открываются «Це – пелікан» и «Це – крокодил», которые подарил нам @knygolove. В них рисунки бытовых предметов совершенно неожиданно превращаются в животных. Пока мне конечно намного интереснее, чем АА, но нужно просто немного подождать 😊 Но одна особенно полюбившаяся сыном книжка – это сборник детских стихов Веры Полозковой «Ответственный ребёнок». Вместе с невероятными иллюстрациями в этой книжке пожалуй самые честные и трогательные стихи для деток. Когда я читаю их Алексею, он замирает и очень внимательно слушает. Не знаю, то ли это гены любви к стихам от папы, то ли магия материнского голоса, но лучшего времяпровождения с сыном для меня пока нет. @paveletskaya_svitlana и издательство @knygolove обращают внимание на важность детского чтения, запускают марафон #оничитают #воничитають и дарят подарки. Я поддерживаю. Присоединяйтесь! Чтобы поддержать инициативу и поучаствовать: - запости в ленту фото, как ты читаешь ребенку и расскажи о его любимой книге - поставь хэштеги #оничитают #воничитають и отметь в посте @paveletskaya_svitlana @knygolove, ребята обещают дарить детские книги - передавайте эстафету друзьям.
Также в этом году впервые стала мамой украинская путешественница и телеведущая Регина Тодоренко. 5 декабря у Регины и Влада Топалова родился сын. Рост малыша составил 59 см, а вес - 3 кг и 690 гр.
#ЖДУН 🙈 1. Жду , когда же загрузится наш новый выпуск #ПятницаСРегиной !!!😬@prtshow Сегодня какой-то дикий 😜 трафик , мы до сих пор заливаем на канал. ССЫЛКА УЖЕ СКОРО В ПРОФИЛЕ! 2. Жду ... вы и сами понимаете, чего я жду) ❤️ #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍
Ранее сообщалось о том, что Регина Тодоренко провела экскурсию по родильному залу.
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