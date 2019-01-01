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Вера Брежнева и Константин Меладзе рассказали о новогодних традициях

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Одна из самых красивых пар шоу бизнеса поделилась подробностями семейной жизни.
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Кадр из шоу "Вечерний Ургант"

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Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно поженились в 2015 году и с тех пор не раскрывают подробностей семейной жизни. Пара не рассказывает о своих отношениях, не дает совместных интервью, практически никогда не появляется вместе на публике и не публикует совместных фотографий. Но перед Новым годом супруги решили сделать своим поклонникам подарок и прийти на передачу “Вечерний Ургант“.

Вера Брежнева и Константин Меладзе
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Кадр из шоу "Вечерний Ургант"

Главным поводом прихода пары на шоу стало то, что Вера Брежнева снялась в новогодней комедии “Елки Последние“. Иван Ургант не мог не поинтересоваться у супругов, есть ли у них новогодние семейные традиции.

Традиции у нас, как у всех нормальных людей. Шампанское, сациви, хачапури, мандарины и оливье, - коротко ответила Вера

Ранее мы говорили о том, что Пономарев презентовал рождественскую колядку.

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Теги: Вера Брежнва, Констанитн Меладзе, новогодние традиции
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