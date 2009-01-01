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Майли Сайрус вышла замуж

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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2009 году. В 2013 году они расстались, а в 2016 году - снова сошлись.
Молодые отметили бракосочетание в узком кругу
Молодые отметили бракосочетание в узком кругу
conradjackcarr / Instagram

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Американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт узаконили свои отношения. Как сообщает Harper's Bazaar, молодые люди на выходных перед Рождеством сыграли тихую свадьбу в узком кругу.

conradjackcarr / Instagram

Один из гостей вечеринки в Instagram опубликовал фото, на которых Сайрус запечатлена в белом платье, а Хемсворт – в черном костюме с бутоньеркой. Зал украшен шариками в виде слов Mr & Mrs (“Мистер и миссис“).

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2009 году. В 2013 году они расстались, а в 2016 году - снова сошлись.

Ранее стало известно, что Майли Сайру показала клип, снятый в Киеве.

Эта же новость на Корреспондент шоу-биз
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Теги: свадьба, актер, певица, Майли Сайрус, Крис Хемсворт
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Источник: korrespondent.net

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