Майли Сайрус вышла замуж
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2009 году. В 2013 году они расстались, а в 2016 году - снова сошлись.
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Американская певица Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт узаконили свои отношения. Как сообщает Harper's Bazaar, молодые люди на выходных перед Рождеством сыграли тихую свадьбу в узком кругу.
Один из гостей вечеринки в Instagram опубликовал фото, на которых Сайрус запечатлена в белом платье, а Хемсворт – в черном костюме с бутоньеркой. Зал украшен шариками в виде слов Mr & Mrs (“Мистер и миссис“).
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт начали встречаться в 2009 году. В 2013 году они расстались, а в 2016 году - снова сошлись.
Ранее стало известно, что Майли Сайру показала клип, снятый в Киеве.
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