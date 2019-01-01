Светлана Лобода рассказала о том, что периодически звонит бывшим

Светлана стала главной героиней шоу рэпера Басты, на котором и затронула тему отношений.

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Светлана Лобода призналась, что, будучи известной в Украине, в РФ ее особо не воспринимали. Артистке нужно было обивать пороги радиостанций, чтобы люди могли услышать ее композиции, но этого не происходило. Все кардинально изменилось после выхода песни “К черту любовь“. Светлана признается, что сейчас получает в несколько раз больше, чем было раньше, но все деньги уходят на постановку шоу.

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Лобода отказалась комментировать общение с Тиллом Линдеманном, с которым ей приписывают романтические отношения. Однако она призналась, что поддерживает общение с бывшими мужчинами.

“Конечно, звоню бывшим периодически, когда мне становится грустно“, - рассказала Светлана.

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Ранее мы говорили о том, что Лобода раскрыла подробности родов в США.