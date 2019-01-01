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Пономарев презентовал рождественскую колядку (видео)

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Певец Александр Пономарев обрадовал украинских слушателей новой рождественской колядкой.
Александр Пономарев презентовал новый клип
Александр Пономарев презентовал новый клип
instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Александр Пономарев сделал украинцам музыкальный подарок - презентовал клип на колядку Колядує Україна. Исполнитель сам написал слова и музыку, а также стал режиссером видео.

Народный артист рассказал, что таким образом он пытается возродить украинские традиции.

Украина – родина колядок. Украина - мать колядок, мы их рожаем… Это наша украинская традиция. Ее не надо забывать, ее надо восстанавливать. И, собственно, моя колядка - это и есть попытка - это сделать, - так певец прокомментировал песню

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Пользователи Сети положительно отреагировали на колядку, прокомментировав ее таким образом: “Очень красивая, добрая, светлая колядка! Спасибо огромное, Александр Валерьевич“, “Спасибо за то что подарил ощущение праздника, счастья, заряд позитива и настроения“, “Класний кліп, Олександре))) Дякую Вам за такий подарунок. Хрестом родився“. 

Напомним, ранее были опубликованы поздравления с Рождеством католическим.

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Теги: Александр Пономарев, колядка
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