Хакеры "слили" в Сеть новые песни Пугачевой (видео)

Хакеры выложили в сеть новые песни Пугачевой. Предполагается, что она собиралась их презентовать на своем юбилейном концерте.

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В Сети появились новые песни Аллы Пугачевой, которые не были еще представлены официально самой артисткой. На данный момент можно найти такие песни 2018 года: “Поживи в моей шкуре“ и “Что вижу, то пою“.

Алла Пугачева никак не комментирует сложившуюся ситуацию. На своей странице в Инстаграме артистка рассказала о том, что готовит большой сольный концерт к 70-летнему юбилею.

Ранее мы говорили о том, кого Алла Пугачева считает своими врагами.