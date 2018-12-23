Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Украину не пустили Виктора Салтыкова

Комментариев: 7
Российского певца Виктора Салтыкова не пустили в Украину: названа причина.
В Украину не пустили Виктора Салтыкова
В Украину не пустили Виктора Салтыкова
instagram.com/victor_saltykov

Российского исполнителя Виктора Салтыкова не пустили в Украину в четверг, 20 декабря.

Артиста задержали в аэропорту Борисполь. Об этом певец сообщил в своем Instagram-аккаунте:

20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту, ожидая ближайшего рейса.

Читай также: Вера Брежнева опозорилась на российском шоу: видео

Также Салтыков записал видеоособщение, в котором уточнил, что в 2018 году был в Украине четыре раза. Теперь же Виктора не пустили якобы из-за отсутствия денежных средств:

Я не малобюджетный человек, у меня есть средства... Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью - нарушение прав человека. Теперь пусть они меня за свой счет отправят бизнес-самолетом, также как я сюда летел.

Напомним, ранее украинский продюсер и рэпер Потап объяснил, почему не начинает сольную карьеру. 

Поделись:
Теги: Виктор Салтыков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
CrespoxUA    24.12.2018, 19:07
Оценка:  0
CrespoxUA
Дебилоид-русофоб,и ты с такими"ценностями"мечта ешь оказаться в Европе?Ты африканец из джунглей и в Европе тебе никогда не быть.
CrespoxUA    24.12.2018, 19:11
Оценка:  0
CrespoxUA
Бот-"патриот" с никами M256 и sinobi-life,это тебе написано.Не пались однообразным бредом с нескольких аккаунтов сразу.Будь гибче.)))))))
CrespoxUA    24.12.2018, 19:03
Оценка:  0
CrespoxUA
Иронию оценил.+1.
Sinobi-life    24.12.2018, 19:02
Оценка:  0
Sinobi-life
Что это за гэ,что ему что-то должны,ему же тупице сказано:"нех.й шастать!"!!!
CrespoxUA    24.12.2018, 19:02
Оценка:  -1
CrespoxUA
Салтыков-долларовый миллионер 100%.Поэтому все разговоры о его неплатежеспособности-туфта на постном масле.Только вот суд может ему не помочь,сейчас двойные стандарты в моде.
Pivkov3    24.12.2018, 18:41
Оценка:  -1
Pivkov3
Нефиг к нам в Киев вообще никому ехать. Мы сами гидни и самодостаточные. Будем слушать Иву Бобула, Вакарчука и прочих Зибровых.
M256    24.12.2018, 19:03
Оценка:  0
M256
ватничек, ты открой хитпарады российских радиостанций и посмотри кто там на первых местах ) Украинские исполнители. Открой статистику просмотров youtube Россия, и кто там безусловные лидеры? Украинские группы ) Но если тебе нравится Бобул то не забудь импортозамещением поменять на Бузову.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь