В Украину не пустили Виктора Салтыкова
Российского исполнителя Виктора Салтыкова не пустили в Украину в четверг, 20 декабря.
Артиста задержали в аэропорту Борисполь. Об этом певец сообщил в своем Instagram-аккаунте:
20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту, ожидая ближайшего рейса.
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Также Салтыков записал видеоособщение, в котором уточнил, что в 2018 году был в Украине четыре раза. Теперь же Виктора не пустили якобы из-за отсутствия денежных средств:
Я не малобюджетный человек, у меня есть средства... Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью - нарушение прав человека. Теперь пусть они меня за свой счет отправят бизнес-самолетом, также как я сюда летел.
20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту ожидая ближайшего рейса. #киев#борисполь #20декабря#викторсалтыков#салтыков#аэропорткиева Спасибо, приглашающей стороне, что до взлёта самолёта Киев - Минск были на связи, меняли билеты, и поддерживали нас морально. #спасибо
Напомним, ранее украинский продюсер и рэпер Потап объяснил, почему не начинает сольную карьеру.
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