В Украину не пустили Виктора Салтыкова

Российского певца Виктора Салтыкова не пустили в Украину: названа причина.

Российского исполнителя Виктора Салтыкова не пустили в Украину в четверг, 20 декабря.

Артиста задержали в аэропорту Борисполь. Об этом певец сообщил в своем Instagram-аккаунте:

20 декабря не пустили в Киев. 10 часов провели в аэропорту, ожидая ближайшего рейса.

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Также Салтыков записал видеоособщение, в котором уточнил, что в 2018 году был в Украине четыре раза. Теперь же Виктора не пустили якобы из-за отсутствия денежных средств:

Я не малобюджетный человек, у меня есть средства... Я буду подавать в суд на украинские власти. Я сюда летел, рисковал жизнью - нарушение прав человека. Теперь пусть они меня за свой счет отправят бизнес-самолетом, также как я сюда летел.

Напомним, ранее украинский продюсер и рэпер Потап объяснил, почему не начинает сольную карьеру.