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Звезда фильмов "Дети шпионов" женился: первое фото со свадьбы

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Американский актер Дэрил Сабара, сыгравший в серии фильмов "Дети шпионов", женился: фото с церемонии.
Звезда фильмов "Дети шпионов" женился: первое фото со свадьбы
Звезда фильмов "Дети шпионов" женился: первое фото со свадьбы
Getty Images

Американский актер Дэрил Сабара, ставший знаменитым после роли в серии фильмов “Дети шпионов“, и певица Меган Трейнор сыграли свадьбу. Церемония состоялась 22 декабря, в день рождения артистки.

Первые фотографии со свадьбы уже опубликованы в Instagram-аккаунте Трейнор.

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Скромная церемония прошла на заднем дворе дома влюбленных в Лос-Анджелесе. На свадьбе Дэрила и Меган присутствовали около 100 человек - лишь близкие друзья и родственники. Трейнор говорит о своем новом статусе так:

Я получила гораздо больше, чем могла мечтать.

Меган Трейнор и Дэрил Сабара познакомились в 2016 году на двойном свидании с Хлоей Грейс Морец и Бруклином Бэкхемом. Между ними сразу же начались романтические отношения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Still can’t believe how beautiful @meghan_trainor is 🤯

Допис, поширений Daryl Sabara (@darylsabara)

Напомним, в суде начали рассмотрение дела о разводе украинской певицы Ани Лорак. Подробности читайте здесь.

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Теги: Меган Трейнор, Дэрил Сабара, свадьба, фото
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