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Потап объяснил, почему не начинает сольную карьеру

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Украинский рэпер и продюсер Потап сделал признание о своей музыкальной карьере.
Потап объяснил, почему не начинает сольную карьеру
Потап объяснил, почему не начинает сольную карьеру
instagram.com/realpotap/

Украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап) признался, что не собирается начинать сольную карьеру вслед за своей коллегой по дуэту “Потап и Настя“ Настей Каменских.

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В интервью Кате Осадчей в передаче “ Світське життя“ Потап признался, почему не хочет начинать сольную карьеру:

Ты знаешь, все хотели бы, чтобы мы с Настей были соперниками. Но мы на таком уровне, что сейчас все достижения Насти - мои достижения, и все мои достижения - ее достижения. Я уже наигрался в эти игры, я уже завоевал все призы. 

Кроме того, Потап утверждает, что по популярности может потягаться даже с Олегом Винником:

Достаточно Потапа и Винника, у меня вторая волна популярности, потому что теперь меня любят женщины в возрасте, ну и все остальные. Меня встречают у магазина и говорят: “Потап, мы вас так любим!“

 

Напомним, ранее мама Насти Каменских рассказала об отношениях певицы с Потапом.

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Теги: Потап, новости, шоу-биз, Світське життя
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