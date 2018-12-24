Вера Брежнева опозорилась на российском шоу: видео

Украинская певица Вера Брежнева пришла на "Вечерний Ургант" и нарвалась на шквал критики в сети.

Экс-участница поп-группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева посетила российское шоу “Вечерний Ургант“ вместе со своим мужем - продюсером Константином Меладзе.

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Звездные супруги говорили о наступающих праздниках и даже комментировали появление Веры в комиксе Marvel. Все бы ничего, но поведение Брежневой в эфире очень разочаровало зрителей и поклонников певицы.

Если ее муж вел себя сдержанно и интеллигентно, то сама Вера постоянно перебивала ведущего Ивана Урганта, странно подхихикивала и пыталась привлечь все внимание. Как это было, смотрите здесь:

Пользователи сети в пух и прах раскритиковали Веру Брежневу за ее поведение и даже предположили, что в студию “Вечернего Урганта“ она пришла пьяной.

Веру Брежневу раскритиковали за поведение в "Вечернем Урганте" комментарии в YouTube

Отметим, что Вера Брежнева уже давно живет в России, а с 2015 года является официальной супругой Константина Меладзе (до этого они скрывали свои отношения).

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