Узнайте, как будет выглядеть легендарная украинская писательница Леся Украинка в новом байопике.

Появился первый постер байопика о Лесе Украинке архивное фото

Грузинский кинорежиссер Нана Джанелидзе снимает байопик (биографический фильм, - ред.) о легендарной украинской писательнице Лесе Украинке.

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Картина покажет историю жизни поэтессы с ранних лет до последних дней. Фильм затронет как обыденную жизнь, так и внутренний мир самой Леси. К слову, Лесю Украинку сыграет молодая украинская актриса Дарья Полунина.

Сценарий создает Александра Лавренчук. Креативный продюсер и автор идеи фильма - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. Сопродюсер - Мария Москаленко (FX FILM Georgia).

На днях в сети появился первый постер ленты. Вот как будет выглядеть Леся Украинка в байопике:

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