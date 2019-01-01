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"Голос країни-9": какие новшества ждут зрителей

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Девятый сезон вокального проекта "Голос країни" обещает открыть зрителям новые лица и новые таланты, ведь этот год пройдет под слоганом "Зірки серед нас".
Голос країни 9: какие новшества ждут зрителей
Голос країни 9: какие новшества ждут зрителей
пресс-служба канала 1+1

Совсем скоро на канале “1+1“ покажут девятый сезон вокального шоу “Голос країни“. Команда проекта прослушала более 10 000 вокалистов со всей Украины, а также из соседних стран и других.

В результате, на слепые прослушивания попало около 100 участников, которые имели возможность побороться за участие в проекте и место в команде одного из известных тренеров - Потапа, Тины Кароль, MONATIK или Dan Balan.

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Не обошлось и без новешств на проекте. Ivona предлагает узнать о главных нововведениях шоу “Голос країни-9“.

На панели кресел теперь есть кнопка “Блок“, которая позволяет тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников. Интересная фишка уже успешно реализовалась в Голландии и США, поэтому в этом году команда украинского “Голосу країни“ решила добавить дух конкуренции нашим тренерам.

Кнопка
Кнопка "Блок"
пресс-служба канала 1+1

Так, Потап уже успел воспользоваться “Блоком“ и отобрал возможность у одного тренера побороться за участника.

Кого именно заблокировал продюсер и удалось ли ему взять вокалиста в свою команду, телезрители канала “1+1“ узнают в ближайшее время.

Напомним, ранее тренеры "Голосу країни-9" поделились первыми впечатлениями от проекта.

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Теги: Голос країни 9, новости, шоу-биз
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