Суперфинал "МастерШеф-8": вегетарианское меню от Анжелы и марокканская кухня от Вани

Во вторник, 25 декабря, состоится суперфинал шоу "МастерШеф-8": что ждет зрителей.

На прошлой неделе стало известно, что в суперфинал шоу “МастерШеф-8“ на канале СТБ прошло всего два участника: Иван Миланович и Анжела Липская. Они стали сильнейшими из двадцатки и сегодня должна пройти свое самое последнее и самое тяжелое испытание за весь проект.

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Во вторник, 25 декабря, состоится суперфинал проекта. Анжела и Ваня прошли огромный путь, а сегодня должны прыгнуть выше своей головы и показать все, на что способны после 4 месяцев проекта.

Известно, что Анжела уже около 15 лет является вегетарианкой, поэтому свое финальное меню она, конечно, тоже решила делать исключительно вегетарианским:

Я решила готовить блюда украинской кухни из истинно украинских продуктов: тыква, чернобрывцы, сухофрукты. В Украине всего 6% вегетарианцев, а я хочу показать, что из наших продуктов тоже можно готовить вкусные вегетарианские блюда. На “МастерШеф“ еще никто такого не делал.

Ваня тоже взялся за такие блюда, которые еще никто никогда не готовил на проекте:

В мире сейчас набирает популярность многосоставная кухня. Марокканская кухня как раз такая. Я взялся за нее, потому что на финале мне хотелось приготовить что-то кардинально другое.

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Справятся ли участники со сверхсложной задачей и со своими эмоциями, зрители увидят во вторник, 25 декабря, в 20:00 на канале СТБ.

Напомним, ранее мы сообщали, кто прошел в суперфинал шоу “Х-Фактор 9“.