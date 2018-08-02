38-летний Джейк Джилленхол закрутил роман с юной моделью - СМИ

Голливудский актер Джейк Джилленхол встречается с французской моделью Жеанн Кадье, которая младше его на 16 лет.

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Голливудский актер Джейк Джилленхол, сыгравший главную роль в дебютном фильме Пола Дано “Дикая жизнь”, встречается с французской моделью, которая младше его на 16 лет. Об этом сообщает US Weekly со ссылкой на собственные источники.

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По слухам, впервые эти двое были замечены вместе на прогулке в Нью-Йорке еще в начале 2018 года. Хотя 22-летняя Жеанн и 38-летний Джейк не афишируют свои отношения и не появляются на публичных мероприятиях вместе, СМИ утверждают, что пара уже длительное время проживает в одних апартаментах.

Жеанн взрослая для своего возраста. Она умная, любит историю, много читает – круг ее интересов очень широк. Их роман с Джейком действительно молниеносный. Они почти сразу съехались, и теперь между ними все серьезно, – уверяют инсайдеры.

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К слову, неделю назад Джилленхол завел собственный Instagram и посвятил первый пост комиксу "Человек-паук", в киноверсии которого мы увидим актера совсем скоро.

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