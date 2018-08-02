Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

38-летний Джейк Джилленхол закрутил роман с юной моделью - СМИ

Комментариев: 0
Голливудский актер Джейк Джилленхол встречается с французской моделью Жеанн Кадье, которая младше его на 16 лет.
38-летний Джейк Джилленхол закрутил роман с юной моделью - СМИ
Getty Images

Читай также: Совершилось! Мика Ньютон официально вышла замуж (фото)

Голливудский актер Джейк Джилленхол, сыгравший главную роль в дебютном фильме Пола Дано “Дикая жизнь”, встречается с французской моделью, которая младше его на 16 лет. Об этом сообщает US Weekly со ссылкой на собственные источники. 

Getty Images

Читай также: Мама Насти Каменских рассказала об отношениях певицы с Потапом

По слухам, впервые эти двое были замечены вместе на прогулке в Нью-Йорке еще в начале 2018 года. Хотя 22-летняя Жеанн и 38-летний Джейк не афишируют свои отношения и не появляются на публичных мероприятиях вместе, СМИ утверждают, что пара уже длительное время проживает в одних апартаментах. 

Жеанн взрослая для своего возраста. Она умная, любит историю, много читает – круг ее интересов очень широк. Их роман с Джейком действительно молниеносный. Они почти сразу съехались, и теперь между ними все серьезно, – уверяют инсайдеры. 

 

Читай также: Звезда легендарных Spice Girls выступила в финале "Х-Фактор" (видео)

К слову, неделю назад Джилленхол завел собственный Instagram и посвятил первый пост комиксу "Человек-паук", в киноверсии которого мы увидим актера совсем скоро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I just realized I’m not playing Spider-Man.

Публикация от Jake Gyllenhaal (@jakegyllenhaal)

Ранее Ivona писала о пополнении в семье Джастина и Хейли Бибер.

Поделись:
Теги: Джейк Джилленхол, актер, модель, роман
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь