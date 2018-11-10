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В семье Джастина и Хейли Бибер пополнение: фотофакт

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Джастин и Хейли Бибер, которые недавно отпраздновали свадьбу, стали "родителями".
В семье Джастина и Хейли Бибер пополнение
В семье Джастина и Хейли Бибер пополнение
Getty Images

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В ноябре этого года Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально подтвердили, что они муж и жена. Пара узаконила свои отношения в Нью-Йорке, а позднее топ-модель сменила фамилию Болдуин на Бибер, что привело фанатов по всему миру в восторг. Сегодня же в сети обсуждают пополнение в молодой семье Биберов, о котором мы расскажем ниже. 

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У Джастина и Хейли появилась собака. Снимок с “рождественским ребенком” певец опубликовал в своем Instagram и сообщил подписчикам, что щенка зовут Оскар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meet our dogson his name is #Oscar

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

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Хэйли также разместила несколько трогательных сториз с малышом. 

Ранее телеведущая Лилия Ребрик тепло поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

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Теги: Джастин Бибер, Хейли Болдуин, фото
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