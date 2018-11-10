В семье Джастина и Хейли Бибер пополнение: фотофакт

Джастин и Хейли Бибер, которые недавно отпраздновали свадьбу, стали "родителями".

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В ноябре этого года Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально подтвердили, что они муж и жена. Пара узаконила свои отношения в Нью-Йорке, а позднее топ-модель сменила фамилию Болдуин на Бибер, что привело фанатов по всему миру в восторг. Сегодня же в сети обсуждают пополнение в молодой семье Биберов, о котором мы расскажем ниже.

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У Джастина и Хейли появилась собака. Снимок с “рождественским ребенком” певец опубликовал в своем Instagram и сообщил подписчикам, что щенка зовут Оскар.

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Хэйли также разместила несколько трогательных сториз с малышом.

Ранее телеведущая Лилия Ребрик тепло поздравила мужа с годовщиной свадьбы.