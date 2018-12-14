Злата Огневич рассказала о главном достижении 2018 года

Украинская певица Злата Огневич призналась, что начала работу над новым альбомом.

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Известная украинская певица Злата Огневич, которая откровенно призналась, что думает о материнстве и отношениях, озвучила свое главное достижение уходящего года. Подробности читайте далее в материале Ivona.

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Подводить итоги в конце декабря - настоящая традиция для многих. Звезды украинского шоу бизнеса не исключение. Так, Злата Огневич рассказала, что основным достижением 2018 года считает свой дебютный альбом, который вышел 18 декабря.

Основное достижение уходящего года – это мой дебютный альбом, который называется “ГРАНІ“. Не случайно я его так назвала, потому что он действительно отображает мои музыкальные грани. В нем очень разные песни, даже те, которые, возможно, от меня никто не ожидает услышать, - передает слова артистки “Сегодня”.

В интервью Злата также открыла небольшой секрет - она уже начала работу над следующим альбомом. Однако о том, когда поклонникам ждать выхода новой пластинки, певица умолчала.

Накануне певица Alyosha поделилась своей главной новогодней традицией.