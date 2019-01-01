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"Х-Фактор 9": кто прошел в суперфинал

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Узнайте, чем закончился финал вокального шоу "Х-Фактор 9": видео.
Х Фактор 9: кто прошел в суперфинал
Х Фактор 9: кто прошел в суперфинал
Кадр из видео

В субботу, 22 декабря, состоялся финал вокального шоу “Х-Фактор 9“. По его итогам определились двое участников, которые поборются за победу в суперфинале.

Ivona предлагает узнать, кто стал суперфиналистом проекта “Х-Фактор 9“.

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В финале выступили Дима Волканов (подопечный Андрея Данилко), группа ZBSband (подопечные Насти Каменских), Ольга Жмурина (подопечная Олега Винника) и Марк Савин (подопечный Дмитрия Шурова). Затем зрители решали судьбу финалистов, голосуя за своих любимчиков.

 

Финал шоу
Финал шоу "Х-Фактор 9"
Кадр из видео

 

По результатам зрительского голосования, первыми суперфиналистами проекта “Х-Фактор 9“ стали участники группы ZBSband.

В финале они исполняли авторскую песню “На морозі“, трек “Тралики“ Макса Коржа и спели с MONATIK его хит “Важно“.

Вторым суперфиналистом стал Дима Волканов.

 

Дима Волканов
Дима Волканов
Кадр из видео

 

Он пел песню Хулио Иглесиаса Historis de un amor, “Голуби“ и выступил со своим наставником Андреем Данилко, исполнив песню Lasha tumbai Верки Сердючки.

В субботу, 29 декабря, Дима Волканов и ZBSband поборются за победу в шоу “Х-Фактор 9“.

 

Смотрите финал “Х-Фактор 9“ полностью здесь:

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Теги: Х-Фактор 9, новости, видео, шоу-биз
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