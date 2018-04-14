Как близняшки: Оля Фреймут показала архивное фото с мамой
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Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно публично призналась, что никогда не хотела замуж, опубликовала редкий снимок со своей мамой.
В честь дня рождения мамы, Оля поделилась архивным фото в своем Instagram. В кадре обе запечатлены на фоне Тауэрского моста в Лондоне.
Мамочка! Какое счастье быть твоей доченькой! С днем рождения! Будь счастлива каждую секунду! — подписала пост телеведущая.
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Поклонники Ольги Фреймут присоединились к поздравлениям. В комментариях подписчики пожелали имениннице счастья и долголетия, а также отметили, что мама и ее звездная дочка невероятно похожи.
К слову, сама Оля воспитывает 12-летнюю дочку Злату.
Ранее сообщалось, что Сергей Притула растрогал сеть рождественским снимком с семьей.
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