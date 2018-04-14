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Как близняшки: Оля Фреймут показала архивное фото с мамой

Комментариев: 1
Телеведущая Ольга Фреймут опубликовала трогательный снимок в честь дня рождения своей мамы.
Как близняшки: Оля Фреймут показала архивное фото с мамой
Как близняшки: Оля Фреймут показала архивное фото с мамой
instagram.com/freimutolia/

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Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно публично призналась, что никогда не хотела замуж, опубликовала редкий снимок со своей мамой. 

В честь дня рождения мамы, Оля поделилась архивным фото в своем Instagram. В кадре обе запечатлены на фоне Тауэрского моста в Лондоне. 

Мамочка! Какое счастье быть твоей доченькой! С днем рождения! Будь счастлива каждую секунду! —  подписала пост телеведущая. 

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Поклонники Ольги Фреймут присоединились к поздравлениям. В комментариях подписчики пожелали имениннице счастья и долголетия, а также отметили, что мама и ее звездная дочка невероятно похожи.

К слову, сама Оля воспитывает 12-летнюю дочку Злату.

Ранее сообщалось, что Сергей Притула растрогал сеть рождественским снимком с семьей.

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Теги: Оля Фреймут, фото, ведущая
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.12.2018, 15:44
Оценка:  0
гость
Мамуська тоже отлично сосала? Раз эти две Конычки- губастые затычки, ждем подрастания нового поколения!
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