Alyosha рассказала о своей главной новогодней традиции

Украинская певица Alyosha призналась, какой новогодней традиции ее семья придерживается из года в год.

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К приближающимся декабрьским праздникам готовятся не только Сергей Притула и Дженнифер Лопес, но и Alyosha. Популярная украинская певица, которая недавно представила новый клип на композицию “Dama“, рассказала, какой новогодней традиции обязательно придерживается каждый год.

Так, по словам Alyosha, они с мужем – фронтменом группы “Антитіла“ Тарасом Тополей – не очень верят в суеверия, однако в их звездной семье все же есть традиция, которую ни обязательно соблюдают.

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И я, и муж работаем в новогоднюю ночь, к тому же – в разных городах. Мы не следим за тем, что надо надевать или ставить на стол, потому что не очень верим в эти суеверия. Для нас это просто праздник. Но есть у нас традиция – наряжаем елку всей семьей. Для детей это очень праздничный, таинственный и радостный процесс. Это то, что мы делаем вместе, во что вкладываем душу и что дает нам эту праздничную атмосферу, – рассказала Alyosha

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