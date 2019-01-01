Умер голливудский актер, сыгравший президента США
В четверг, 20 декабря, умер 87-летний голливудский актер Дональд Моффат.
Об этом сообщили американские СМИ. Актер не дожил шесть дней до своего 88-летия.
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Дональд Моффат исполнял характерные роли второго плана. Его актерская карьера началась еще в 1956 году, он снялся в нескольких десятках фильмов и телесериалов, а также играл в театре.
В кино Дональд впервые снялся в 1956 году в эпизодической роли в вестерне “Битва у Ла-Платы“. В 1968 году Моффата снял в своем режиссерском дебюте “Рэйчел, Рэйчел“ легендарный Пол Ньюмен.
Также он играл начальника станции в культовом фильме ужасов “Нечто“ (1982 год). В драме “Парни что надо“ Моффат сыграл президента США Линдона Джонсона.
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