Умер голливудский актер, сыгравший президента США

В США умер популярный актер Дональд Моффат, который начал сниматься в кино еще 60 лет назад.

В четверг, 20 декабря, умер 87-летний голливудский актер Дональд Моффат.

Об этом сообщили американские СМИ. Актер не дожил шесть дней до своего 88-летия.

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Дональд Моффат исполнял характерные роли второго плана. Его актерская карьера началась еще в 1956 году, он снялся в нескольких десятках фильмов и телесериалов, а также играл в театре.

В кино Дональд впервые снялся в 1956 году в эпизодической роли в вестерне “Битва у Ла-Платы“. В 1968 году Моффата снял в своем режиссерском дебюте “Рэйчел, Рэйчел“ легендарный Пол Ньюмен.

Также он играл начальника станции в культовом фильме ужасов “Нечто“ (1982 год). В драме “Парни что надо“ Моффат сыграл президента США Линдона Джонсона.

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