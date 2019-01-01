Ирина Билык порадовала украинцев новогодней песней: слушайте прямо сейчас

Перед самым любимым и желанным праздником всех украинцев Ирина Билык решила подарить всей стране новогоднюю песню "З Новим роком, Україно!".

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Украинская певица Ирина Билык хотела бы, чтобы именно песня “З Новим роком, Україно!“ звучала в каждом доме за праздничным столом и во время всего ряда праздников. Именно эта песня способна объединить нашу Украину от востока до запада, от юга до севера.

Артистка говорит о ней так:

Я хочу подарить Украине новую песню с новогодним названием и пожеланиям “З Новим роком, Україно!“. На этот раз я хочу вложить даже в название песни совсем другой месседж. Для Украины следующий год должен быть действительно абсолютно новым, годом без войны, без слез, без политических дрязг. Я уверена, что после того, как эту песню прослушают все украинцы, наступит волшебное время и в нашу страну придет светлая, яркая, веселая и прекрасная жизнь. Я уверена, что эта песня волшебная, и она принесет удачу каждому из нас и всей Украины. Ее должны прослушать не только в крупных городах, но и в самых дальних глубинках, а когда все прослушают, наступит по-настоящему волшебное время для всей страны.

Услышать новую песню от Ирины Билык “З Новим роком, Україно!“ можно здесь:

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