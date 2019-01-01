Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Билык порадовала украинцев новогодней песней: слушайте прямо сейчас

Комментариев: 0
Перед самым любимым и желанным праздником всех украинцев Ирина Билык решила подарить всей стране новогоднюю песню "З Новим роком, Україно!".
Ирина Билык порадовала украинцев новогодней песней: слушайте прямо сейчас
Ирина Билык порадовала украинцев новогодней песней: слушайте прямо сейчас
пресс-служба

Читай также: Ирина Билык впервые вышла на красную дорожку с мужем и сыном: фото

Украинская певица Ирина Билык хотела бы, чтобы именно песня “З Новим роком, Україно!“ звучала в каждом доме за праздничным столом и во время всего ряда праздников. Именно эта песня способна объединить нашу Украину от востока до запада, от юга до севера.

Артистка говорит о ней так:

Я хочу подарить Украине новую песню с новогодним названием и пожеланиям “З Новим роком, Україно!“. На этот раз я хочу вложить даже в название песни совсем другой месседж. Для Украины следующий год должен быть действительно абсолютно новым, годом без войны, без слез, без политических дрязг. Я уверена, что после того, как эту песню прослушают все украинцы, наступит волшебное время и в нашу страну придет светлая, яркая, веселая и прекрасная жизнь. Я уверена, что эта песня волшебная, и она принесет удачу каждому из нас и всей Украины. Ее должны прослушать не только в крупных городах, но и в самых дальних глубинках, а когда все прослушают, наступит по-настоящему волшебное время для всей страны.

Услышать новую песню от Ирины Билык “З Новим роком, Україно!“ можно здесь:

Напомним, ранее группы “Тартак“ и НУМЕР 482 выпустили клип со звездой Playboy. Посмотреть его можно здесь.

Поделись:
Теги: Ирина Билык, Новый год, видео, премьера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь