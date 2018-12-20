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"Зважені та щасливі": кто стал первым финалистом

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Вчера 20:00 на СТБ состоялся семнадцатый выпуск восьмого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі": узнайте, чем он закончился.
Зважені та щасливі: кто стал первым финалистом
Зважені та щасливі: кто стал первым финалистом
пресс-служба канала СТБ

На этой неделе определилась первая пара-финалист проекта, которая 27 декабря сможет побороться за приз в 400 тысяч гривен. Уже через неделю зрители увидят, как изменились все участники сезона: кто похудел, кто держит вес и как поменялась их жизнь с новым телом. 

Василий Вирастюк на взвешивании показал 0 кг, то есть, его вес не изменился – 134 кг. Каким он выйдет на финале, останется ли вес таким, или что-то изменится, зрители увидят уже скоро. 

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Команда розовых. Иван показал -1 кг, теперь его вес составляет 72 кг. У Оли вес не изменился – 95 кг. На это недели она не скинула ничего. 

Команда желтых. Людмила скинула 3 кг, ее вес на 17 неделе составляет 81 кг. Наташа избавилась от 2 кг, и вес сейчас – 85 кг. 

Команда красных. Богдану удалось похудеть на 2 кг, его вес составляет 98 кг. А отец Олег избавился от 4 кг, его вес – 96 кг.

В процентном соотношении больше всех скинула команда красных, что позволило им стать первыми финалистами восьмого сезона самого весомого шоу страны.

За команду розовых и желтых будут голосовать зрители до 25 декабря, и уже 27 декабря все узнают, кто же стал вторым финалистом сезона и сможет побороться за 400 тысяч гривен.

Напомним, ранее американская светская львица Пэрис Хилтон рассказала, что произошло с ее скандальным помолвочным кольцом за 2 миллиона долларов.

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Теги: Зваженi та щасливi, СТБ, видео, новости
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