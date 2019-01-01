Катя Бужинская закрутила роман со снежным человеком: смотрите видео

Прототип снежного человека появился в новогоднем клипе народной артистки Украины Екатерины Бужинской на песню “Білосніжна зима“.

Премьера видеоработы “Білосніжна зима“ Екатерины Бужинской состоялась 20 декабря на одном из музыкальных каналов Украины и, по мнению музыкальных критиков, максимально соответствует предпраздничному настроению за окном.

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Этот клип Екатерина Бужинская снимала еще в начале зимы. На съемочной площадке решили воссоздать атмосферу праздника и диско, а во время новогодней ночи, по сюжету видеоряда, с певицей заигрывает снежный человек и даже играет ей на огромном белом рояле ее любимые мелодии.

Премьеру клипа Екатерина Бужинская комментирует так:

Во многих моих клипах в главных ролях были импозантные мужчины, а потом интернет пестрил заголовками “Замужняя Катя Бужинская показала своего мужчину в новом клипе“. И, естественно, мой супруг тоже не мог не реагировать на подобные статьи в прессе. Поэтому в клипе на песню “Білосніжна зима“ мы решили уйти от того, чтобы показывать внешность главного героя. Для всех это - снежный человек. Мне кажется, к нему нельзя ревновать или строить догадки о нашем романе. Разве что в шутку.

По словам артистки, первыми зрителями нового клипа были ее дети. Близнецы артистки, как и ее старшая дочь, в восторге от новогодней тематики видео:

Моим малышам настолько понравилась моя новогодняя видеоработа, что они на повторе смотрят этот клип. Теперь это их любимая песня! Мне, естественно, это невероятно приятно, ведь именно дети являются самыми незаангажированными слушателями и зрителями.

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Этот год для певицы стал действительно плодотворным - она успела выпустить более семи песен, а также продолжать жить на две страны - Украину и Болгарию, совмещая гастрольный график и воспитание троих детей. Также в декабре она получила Сертификат Посла мира и амбассадорство от “Федерації Всесвітнього Миру“. Кроме того, в копилке звезды теперь есть и премия “Шлягер року“ за композицию “Імператриця“.

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