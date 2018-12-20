На что Дмитрий Шуров пойдет ради детской мечты?
Музыкант Дмитрий Шуров из группы Pianoboy принял участие в благотворительном марафоне проекта “Здійсни мрію“, цель которого собрать средства на осуществление детской мечты.
В студии утренней программы “Сніданок з 1+1“ артист рассказал о своем лоте:
Мне очень приятно присоединиться к благотворительному марафону и сегодняшний лот - это путешествие вместе со мной и группой Pianoboy на концерт, который состоится 15 марта в одном из моих самых любимых городов, во Львове. Приглашаю человека, который приобретет этот лот, поехать вместе с нами: будем гулять по городу, покажу пару секретных мест, попьем кофе, пообщаемся, а потом этот человек попадет за кулисы нашего концерта. Я покажу, как готовится большое шоу Pianoboy. Буду очень рад встретиться с победителем, с которым мы сделаем доброе дело - поможем детям осуществить их мечты.
Кроме Дмитрия Шурова свои лоты презентовали: Катя Осадчая (тур-закулисье концерта “Вечер Премьер“ вместе с Катей Осадчей), Тина Кароль, Иракли Макацария (грузинский ужин), Павел Вишняков (роль в детективном сериале телеканала “2+2“), лот от Работа Софии (встреча с первым в мире человекообразным роботом Софией), MONATIK (экскурсия за кулисы концерта артиста в НСК Олимпийский, билеты на шоу).
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Также в марафоне участвуют: Владимир Зеленский (встреча с актерами “Слуга народа“), Елена Кравец (знакомство с Еленой Кравец и командой женского квартала во время репетиции.) Денис Беринчик (личная тренировка и боксерские перчатки с автографом), Дмитрий Комаров (урок экстремального вождения), Камалия (тренировки по верховой езде и прогулка на лошадях).
Не остались в стороне и Анна Тринчер (поход на светскую вечеринку вместе с актрисой сериала “Школа“ Анной Тринчер), Влад Яма (индивидуальный урок танцев, билеты за вип-столик на премьеру шоу “Танці з зірками 2019“) и Ольга Навроцкая (платье, которое восхитило Америку, встреча с Ольгой в шоуруме на кофе и постоянная скидка в 15% на все коллекции дизайнера)
Все средства передаются на осуществление мечты подопечным проекта “Здійсни мрію“.
Напомним, украинский мультиартист MONATIK выпустил новую песню “Все, что мне нужно“. Послушать ее можно здесь.
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