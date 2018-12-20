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Участников шоу "Зважені та щасливі" внесут в книгу рекордов Украины

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Узнайте, что ждет зрителей в сегодняшнем выпуске шоу "Зважені та щасливі" на канале СТБ.
Зважені та щасливі: участников внесут в книгу рекордов Украины
Зважені та щасливі: участников внесут в книгу рекордов Украины
пресс-служба канала СТБ

На этой неделе определится первая пара-финалист проекта, которая 27 декабря сможет побороться за приз в 400 тысяч гривен.

Уже через неделю зрители увидят, как изменились все участники сезона: кто похудел, кто держит вес и как поменялась их жизнь в новом теле. 

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На этой неделе участники установят рекорд и будут внесены в книгу рекордов Украины за наибольшее количество сожжённых калорий за время прохождения олимпийской дистанции триатлона.

Их ждет 51,5 км дистанции – самое сложное испытание в истории проекта: 1,5 км плаванья, 40 км на велосипедах-тандемах и 10 км бега с рюкзаками, в которых будет вес, сброшенный ими за время проекта. Например, у Богдана из красной команды 68 кг:

У нас самый тяжелый конкурс за все сезоны. Лучше бы я самолет тянул.

Последний отрезок дистанции с нашими парами пройдут экс-участники, которые на протяжении многих лет после проекта держат себя в форме, и являются примером.

Кроме того, в проект придут бывшие участники, о судьбе которых сейчас многие не знали, потому что они мало что публиковали о себе в социальных сетях, так как снова набрали вес. И в этой выпуске они впервые, на всю страну, покажут себя и откровенно расскажут, почему так произошло. 

Смотрите самый весомый проект страны “Зважені та щасливі“ 20 декабря в 20:00 на СТБ, чтобы увидеть семнадцатый невероятный выпуск, который всех удивит.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ждет зрителей в финале вокального шоу “Х-Фактор 9“ на канале СТБ.

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Теги: Зваженi та щасливi, СТБ, новости, фото, видео
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