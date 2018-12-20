Стало известно, как немецкий автогонщик Михаэль Шумахер чувствует себя сегодня после выхода из комы.

Михаэль Шумахер пошел на поправку после выхода из комы Getty Images

Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер пошел на поправку после выхода из комы.

Как передает Daily Mail, гонщик больше не прикован к постели и не нуждается в аппаратах жизнеобеспечения.

Читай также: Михаэль Шумахер вышел из комы: топ-10 архивных фото гонщика с супругой

Сегодня Михаэлю Шумахеру по-прежнему необходим сестринский уход, стоимость которого, по сведениям таблоида, доходит до £50 тыс. в неделю.

Если верить источникам издания, вскоре Шумахера могут перевезти в американскую клинику, которая специализируется на черепно-мозговых травмах.

Напомним, что в декабре 2013 года Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах и получил тяжелейшую травму головы. После этого гонщик впал в кому и пришел в себя лишь в июне 2014 года.

В сентябре 2015 года его выписали из больницы в Лозанне, и с тех пор он проходит курс реабилитации дома.

К слову, семья гонщика не разглашает новости о состоянии Михаэля Шумахера.

Напомним, ранее муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отреагировал на новость об их разводе.