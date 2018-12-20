Михаэль Шумахер пошел на поправку после выхода из комы
Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер пошел на поправку после выхода из комы.
Как передает Daily Mail, гонщик больше не прикован к постели и не нуждается в аппаратах жизнеобеспечения.
Читай также: Михаэль Шумахер вышел из комы: топ-10 архивных фото гонщика с супругой
Сегодня Михаэлю Шумахеру по-прежнему необходим сестринский уход, стоимость которого, по сведениям таблоида, доходит до £50 тыс. в неделю.
Если верить источникам издания, вскоре Шумахера могут перевезти в американскую клинику, которая специализируется на черепно-мозговых травмах.
Напомним, что в декабре 2013 года Михаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах и получил тяжелейшую травму головы. После этого гонщик впал в кому и пришел в себя лишь в июне 2014 года.
В сентябре 2015 года его выписали из больницы в Лозанне, и с тех пор он проходит курс реабилитации дома.
К слову, семья гонщика не разглашает новости о состоянии Михаэля Шумахера.
Напомним, ранее муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отреагировал на новость об их разводе.
Полная версия правил