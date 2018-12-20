alyona alyona отправилась покорять Киев

alyona alyona покидает Барышевку. Рэп-воспитательница уходит из детского сада ради хип-хоп карьеры: смотрите новый клип артистки.

Недавно Алена Савраненко, известная как рэп-исполнительница alyona alyona уволилась с работы в детском саду.

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Она собирается переезжать в Киев, где попробует сделать карьеру на хип-хоп сцене. Сегодня alyona alyona презентовала новый трек и видео на него – “Залишаю свій дім“.

Режиссер клипа Delta Arthur говорит:

Мы ничего не придумываем. Просто снимаем ее реальную жизнь.

Из нового видео мы так же узнаем, что Алена наконец, начитала на iPhone. О своей давней цели она говорила в день выхода сингла “Рибки“. В клипе снялись реальные родители Алены.

Это последний клип alyona alyona в 2018 году. Смотрите видео “Залишаю свій дім“ от alyona alyona здесь:

Напомним, ранее вышел новый клип украинской группы MARLEN. Смотрите его здесь.