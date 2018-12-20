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alyona alyona отправилась покорять Киев

Комментариев: 3
alyona alyona покидает Барышевку. Рэп-воспитательница уходит из детского сада ради хип-хоп карьеры: смотрите новый клип артистки.
alyona alyona отправилась покорять Киев
alyona alyona отправилась покорять Киев
Кадр из видео

Недавно Алена Савраненко, известная как рэп-исполнительница alyona alyona уволилась с работы в детском саду. 

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Она собирается переезжать в Киев, где попробует сделать карьеру на хип-хоп сцене.  Сегодня alyona alyona презентовала новый трек и видео на него – “Залишаю свій дім“.

Режиссер клипа Delta Arthur говорит:

Мы ничего не придумываем. Просто снимаем ее реальную жизнь.

Из нового видео мы так же узнаем, что Алена наконец, начитала на iPhone. О своей давней цели она говорила в день выхода сингла “Рибки“. В клипе снялись реальные родители Алены. 

Это последний клип alyona alyona в 2018 году. Смотрите видео “Залишаю свій дім“ от alyona alyona здесь:

Напомним, ранее вышел новый клип украинской группы MARLEN. Смотрите его здесь.

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Теги: alyona alyona, новости, шоу-биз, видео
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  20.12.2018, 15:48
Оценка:  0
гость
спонсор этого - комфи
SEMPENTY    20.12.2018, 15:18
Оценка:  +1
SEMPENTY
она бы отправилась в ближайший свинарник.
1  (аноним)  20.12.2018, 15:07
Оценка:  +3
1
спасибо порыгал
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