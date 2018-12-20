Тест на толерантность: смотрите новый клип MARLEN

Популярная украинская поп-рок группа MARLEN экранизовала песню "Смiлива": смотреть видео.

Откровенный клип “Смілива“ группы MARLEN, в котором целуются два парня, поднимает так актуальную сейчас тему толерантности. В своих социальных сетях группа призвала всех небезразличных делиться видео с хэштэгами #сміливий или #смілива.

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Это уже третий видеоклип MARLEN, что увидел свет в 2018 году. Видео снимали в трех локациях — в фотостудии Studio 1, на 3d выставке Samskara и в Canadian Club, где часто выступает группа. Режиссером клипа стал Валентин Василенко, который также участвовал при создании предыдущей работы группы “Променi“.



Фронтвумен группы Янина Жеман рассказывает, что идея клипа пришла ей в голову, как только она написала первые строки к песне:

Иногда это случается: сочиняешь текст, а в голове уже складываются образы и картинки. Так и в этот раз: я еще не закончила саму песню, но уже знала — в основе этого клипа должна быть история парня, который может быть собой только ночью, а днем вынужден носить маску. Но вот он однажды понимает: хватит бояться.

Главную роль в клипе исполнил Влад Каас — открытый гей из небольшого городка в Одесской области. Янина вспоминает:

Я написала пост в социальных сетях, в котором попросила людей поделиться своими историями. История Влада задела меня до глубины души. Я сразу поняла: вот он — главный герой, которому не придется ничего играть, а просто прожить свою драму.

Влад рассказал, что в родном городе из-за его ориентации, которую он перестал скрывать в 14 лет, его часто оскорбляли, задевали, иногда даже применяли физическую силу. От родителей тоже не было поддержки — отчим мог поднять на сына руку, а мама сокрушалась, что родила “бабу, а не мужика“:

В один момент я сказал себе: “Хватит!“ и сделал себя тем, кто может все выстоять и показать свои крылья. Песня MARLEN раскрыла меня и сделала еще сильнее. Мне совершенно все равно, что этот клип на телевидении могут увидеть мои знакомые . Я больше ничего не скрываю и ничего не боюсь.

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MARLEN утверждают, что данное видео — это лакмусовая бумажка, тест на внутреннюю толерантность и терпимость к окружающим. Если после его просмотра хоть один человек задумается над своим отношением к представителям ЛГБТ и вообще над своим уровнем толерантности — значит, все это не зря:

Каждый, кого так или иначе зацепили целующиеся парни в клипе, в первую очередь должен ответить себе на вопрос: а все ли у него хорошо? Когда человек находится в настоящей гармонии с собой, у него нет желания осуждать окружающих. К сожалению, недавний скандал с неудачной шуткой по поводу Зианджи в одной из комедийных передач, показал, что нашему обществу предстоит еще много работы в этом направлении.

Напомним, ранее вышел первый тизер украинской эротической комедии “Свингеры-2“. Посмотреть его можно здесь.