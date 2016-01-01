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Роузи Хантингтон-Уайли опровергла слухи о свадьбе со Стэтхемом

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Узнайте, состоится ли свадьба модели Роузи Хантингтон-Уайли и актера Джейсона Стэтхема.
Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайли: состоится ли свадьба
Джейсон Стэтхем и Роузи Хантингтон-Уайли: состоится ли свадьба
Getty Images

На днях в СМИ распространилась информация о том, что 31-летняя модель Роузи Хантингтон-Уайтли и 51-летний актер Джейсон Стэтхем женятся после 8 лет отношений.

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В 2016 году пара обручилась, а в 2017-м у них родился сын Джек Оскар Стэтхем. Если верить слухам, то свадьба должна состоятся в Беверли-Хиллс 31 декабря.

Однако сама Роузи опровергла информацию о скорой свадьбе. В своих Instastories модель назвала новость о своем бракосочетании фейком:

Роузи Хантингтон-Уайли опровергла слухи о свадьбе со Стэтхемом
Роузи Хантингтон-Уайли опровергла слухи о свадьбе со Стэтхемом
instagram.com/rosiehw

Кто знает, возможно, пара просто не хочет распространяться о личном, а может действительно решили отложить церемонию на потом. 

Напомним, ранее мы публиковали историю любви и развода украинской певицы Ани Лорак и Мурата Начладжиоглу.

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Теги: Роузи Хантингтон-Уайли, Джейсон Стэтхем, свадьба, новости, шоу-биз
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