Узнайте, состоится ли свадьба модели Роузи Хантингтон-Уайли и актера Джейсона Стэтхема.

На днях в СМИ распространилась информация о том, что 31-летняя модель Роузи Хантингтон-Уайтли и 51-летний актер Джейсон Стэтхем женятся после 8 лет отношений.

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В 2016 году пара обручилась, а в 2017-м у них родился сын Джек Оскар Стэтхем. Если верить слухам, то свадьба должна состоятся в Беверли-Хиллс 31 декабря.

Однако сама Роузи опровергла информацию о скорой свадьбе. В своих Instastories модель назвала новость о своем бракосочетании фейком:

Роузи Хантингтон-Уайли опровергла слухи о свадьбе со Стэтхемом instagram.com/rosiehw

Кто знает, возможно, пара просто не хочет распространяться о личном, а может действительно решили отложить церемонию на потом.

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