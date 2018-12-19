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Бэнкси создал новое граффити: фото и видео

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Уличный художник Бэнкси посвятил новую работу экологической проблеме.
Новое граффити Бэнкси
Новое граффити Бэнкси
banksy.co.uk

Популярный уличный художник Бэнкси создал новое граффити.

Оно было нарисовано на гараже в британском городе Порт-Толбот. Новой работой Бэнкси поделился в своем Instagram-аккаунте.

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На ней нарисован мальчик в зимней одежде, который глотает снежинки. Однако на другой стене гаража запечатлен мусорный бак, из которого валит черный дым. Таким образом, при полном обзоре понятно, что мальчик глотает не снежинки, как казалось на первый взгляд, а пепел.

В конце ролика Бэнкси местные заводы, которые загрязняют воздух. Очевидно, что новым граффити он пытался обратить внимание на проблемы экологии.

Смотрите, как выглядит новое граффити Бэнкси, здесь:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. . . . Season’s greetings . . .

Допис, поширений Banksy (@banksy)

Бэнкси - один из самых популярных художников современности, который тщательно скрывает любую информацию о своей личности. По одной из версий, Бэнкси - это мужчина по имени Робин Бэнкс, по другой – Робин Ганнингем. Также есть предположение, что Бэнкси является одним из основателей и участников группы Massive Attack, а его настоящее имя Роберт Дель Ная.

Напомним, ранее одна из самых известных работ художника Бэнкси “Девочка с воздушным шаром“, которую хотели продать за 1,4 миллиона долларов на аукционе Sotheby's, самоуничтожилась. Как это было, смотрите здесь.

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Теги: Бэнкси, фото, видео, граффити
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