Тилль Линдеманн примерил образ японской школьницы в своем новом клипе

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил провокационный клип на композицию под названием Mathematik.

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил провокационный клип на свою песню Mathematik.

В новой видеоработе Тилль, которого называют вероятным отцом второй дочери украинской певицы Светланы Лободы, читает рэп и... появляется в образе японской школьницы.

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Так, в первой части клипа Линдеманн с ярким макияжем гуляет по городу и поет о нелюбви к математике, а во второй - читает рэп с хип-хоп исполнителем Haftbefehl в окружении полуголых мужчин.

За сутки провокационный ролик собрал почти миллион просмотров.

Смотрите клип Mathematik Тилля Линдеманна здесь:

Напомним, ранее вышел первый тизер украинской эротической комедии "Свингеры-2". Посмотреть его можно здесь.